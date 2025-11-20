GIOVEDì, 20 NOVEMBRE 2025
Camion pieno di pezzi d’auto rubate pronto a partire, tre arresti nel Barese

L’operazione è scattata in contrada Rossa, ecco le immagini del blitz dei Carabinieri

Pubblicato da: redazione | Gio, 20 Novembre 2025 - 08:25
riciclaggio
  • 2 min

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modugno hanno arrestato tre uomini, sorpresi in flagranza mentre – secondo l’ipotesi accusatoria, ancora da verificare nelle sedi competenti – erano intenti a riciclare parti di autovetture risultate provento di furto.

L’operazione è scattata in via Contrada Rossa, dopo la segnalazione della presenza di componenti appartenenti a un veicolo rubato. Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, hanno trovato diverse persone impegnate nello smontaggio e nello stoccaggio di pezzi di auto. Alcuni sono riusciti a fuggire, mentre tre uomini sono stati bloccati: due originari del Foggiano e un cittadino greco, sorpresi mentre manipolavano componenti meccaniche o a bordo di un autoarticolato con targa greca, già parzialmente carico e pronto alla partenza. L’autotrasportatore era in possesso di documenti di trasporto e fatture risultati falsi. Nel corso degli accertamenti i Carabinieri hanno sequestrato i mezzi presenti nell’area e una grande quantità di parti di veicoli: blocchi motore rubati, sportelli, paraurti, gruppi ottici e numerosi altri componenti destinati – secondo gli investigatori – al mercato illecito dei ricambi.

L’operazione conferma l’attenzione dell’Autorità giudiziaria e dell’Arma nel contrastare il fenomeno dei furti e del riciclaggio di autovetture, fenomeno che alimenta anche la ricettazione e incide sulla sicurezza del territorio. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva e avranno modo di far valere le proprie difese nel contraddittorio processuale.

