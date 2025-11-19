GIOVEDì, 20 NOVEMBRE 2025
Turismo, italiani pronti a spendere per Natale: 794 euro a persona per le vacanze 2025

Netto aumento rispetto agli anni precedenti

Pubblicato da: redazione | Mer, 19 Novembre 2025 - 14:15
Natale alle porte e portafogli pronti ad aprirsi: secondo le ultime rilevazioni, il 70% degli italiani sta organizzando un viaggio per le festività natalizie con una spesa media di 794 euro a persona, in netto aumento rispetto agli anni precedenti. La maggior parte dei viaggiatori, sei su dieci (60%), sceglierà di restare in Italia, mentre il 33% opterà per una meta estera e il 7% combinerà entrambe le soluzioni.

Tra le mete italiane più gettonate svetta Napoli, seguita da Milano, Roma, Catania e Palermo. Nella top 10 ci sono anche Torino, Bari, Verona, Venezia e Bologna. Per chi guarda oltreconfine, invece, l’Europa resta la meta preferita: al primo posto Parigi, seguita da Vienna, Londra, Praga e Amsterdam. Chi punta alle vacanze a lungo raggio si orienta verso destinazioni iconiche come New York, Sharm El Sheikh, Istanbul, Dubai e Maldive, seguite da Marrakech, Zanzibar, Miami, Tokyo e Bangkok. L’aumento della spesa media testimonia la voglia di viaggiare e concedersi esperienze più ricche e personalizzate, dopo anni di incertezze e restrizioni. Gli italiani, insomma, tornano a investire nel turismo, scegliendo mete da sogno e soggiorni di qualità per il Natale 2025.

