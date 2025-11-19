GIOVEDì, 20 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,223 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,223 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Verso le regionali in Puglia, a Bari aperture straordinarie uffici per il rilascio tessere

A partire da venerdì

Pubblicato da: redazione | Mer, 19 Novembre 2025 - 14:55
elezioni
  • 15 sec

La Puglia si prepara scegliere il “dopo” Emiliano con le elezioni del nuovo presidente della Regione. Per questo motivo, la ripartizione Servizi demografici, elettorali e statistici comunica gli orari di apertura straordinaria dedicati al rilascio del duplicato o al rinnovo della tessera elettorale, da venerdì 21 a lunedì 24 novembre 2025: venerdì 21 novembre: 9.00 – 18.00; sabato 22 novembre: 9.00 – 18.00; domenica 23 novembre: 7.00 – 23.00; lunedì 24 novembre: 7.00 – 15.00. Le operazioni saranno garantite presso le seguenti sedi: Ufficio elettorale – corso Vittorio Veneto 4; Delegazione Torre a Mare – via Monte Sei Busi 2; Delegazione Carrassi-San Pasquale – corso Benedetto Croce 96; Delegazione Carbonara–Ceglie–Loseto – via Geremia d’Erasmo 3; Delegazione San Paolo – via Vincenzo Ricchioni 1; Delegazione Santo Spirito – via Fiume 8

Tutte le informazioni utili sull’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia sono disponibili nella sezione dedicata “Elezioni Regione Puglia 23 e 24 novembre 2025” sul sito istituzionale del Comune di Bari. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 23 novembre dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 24 novembre dalle 7.00 alle 15.00.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Turismo, italiani pronti a spendere per...

Natale alle porte e portafogli pronti ad aprirsi: secondo le ultime...
- 19 Novembre 2025
Salute e Medicina

Ad Andria il primo taglio cesareo...

Nei giorni scorsi l’equipe del dott. Beniamino Casalino, direttore dell’Unità operativa...
- 19 Novembre 2025
Attualità

Dai mercatini alla musica, la magia...

Mercatini, luci d’incanto, antichi riti e musica popolare accompagneranno Capurso fino...
- 19 Novembre 2025
Primo Piano

Cantiere in via Argiro, Leccese chiede...

"Stamattina sono passato in via Argiro per verificare lo stato dei...
- 19 Novembre 2025