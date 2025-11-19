Verso le regionali in Puglia, a Bari aperture straordinarie uffici per il rilascio tessere

La Puglia si prepara scegliere il “dopo” Emiliano con le elezioni del nuovo presidente della Regione. Per questo motivo, la ripartizione Servizi demografici, elettorali e statistici comunica gli orari di apertura straordinaria dedicati al rilascio del duplicato o al rinnovo della tessera elettorale, da venerdì 21 a lunedì 24 novembre 2025: venerdì 21 novembre: 9.00 – 18.00; sabato 22 novembre: 9.00 – 18.00; domenica 23 novembre: 7.00 – 23.00; lunedì 24 novembre: 7.00 – 15.00. Le operazioni saranno garantite presso le seguenti sedi: Ufficio elettorale – corso Vittorio Veneto 4; Delegazione Torre a Mare – via Monte Sei Busi 2; Delegazione Carrassi-San Pasquale – corso Benedetto Croce 96; Delegazione Carbonara–Ceglie–Loseto – via Geremia d’Erasmo 3; Delegazione San Paolo – via Vincenzo Ricchioni 1; Delegazione Santo Spirito – via Fiume 8

Tutte le informazioni utili sull’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia sono disponibili nella sezione dedicata “Elezioni Regione Puglia 23 e 24 novembre 2025” sul sito istituzionale del Comune di Bari. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 23 novembre dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 24 novembre dalle 7.00 alle 15.00.