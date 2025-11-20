GIOVEDì, 20 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,234 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,234 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, buche e asfalto dissestato: la denuncia da San Girolamo

Nella zona delle palazzine Arca

Pubblicato da: redazione | Gio, 20 Novembre 2025 - 11:43
Screenshot 2025-11-20 113822
  • 15 sec

Ci sono dei veri e propri crateri che ad ogni pioggia non fanno che allargarsi. L’asfalto è a pezzi e ogni giorno percorrere le strade interne del complesso delle case popolari Arca a San Girolamo sta diventando una impresa, oltre che molto pericoloso. La denuncia è del comitato di quartiere: ” Il manto stradale è un colabrodo, ci sono decine di  buche  in pochi metri, tutta la zona delle popolari è così, non è accettabile una situazione simile  – si legge nella denuncia – Sappiamo benissimo che il Comune non può provvedere alla manutenzione perché quella è zona Arca, ma quelle strade ormai sono utilizzate da tutto il quartiere, vengono percorse per uscire dal quartiere, ci sono attività commerciali e la parrocchia”.

“Qualcuno potrebbe farsi male, bisognerebbe intervenire al più presto – aggiunge il componente del comitato, Nicola Loconsole –  Li però tra buche stradali, tombini sprofondati, immondizia e luci che si spengono appena piove, la situazione è tragica”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Regionali in Puglia, i candidati firmano...

I quattro candidati alla presidenza della Regione Puglia hanno firmato ieri...
- 20 Novembre 2025
Eventi

Bari, domani apre in Fiera la...

Arriva per la prima volta a Bari lo spettacolo della mostra BrickArt Ocean, dal 21 novembre al 25...
- 20 Novembre 2025
Salute e Medicina

Tumore del colon-retto: uno studio sulla...

Il Policlinico di Bari è stato tra i principali centri arruolatori...
- 20 Novembre 2025
Attualità , Scuola e Università

Medicina, anche a Bari è il...

Questa mattina migliaia di studentesse e studenti stanno affrontando il primo...
- 20 Novembre 2025