Bari, buche e asfalto dissestato: la denuncia da San Girolamo

Ci sono dei veri e propri crateri che ad ogni pioggia non fanno che allargarsi. L’asfalto è a pezzi e ogni giorno percorrere le strade interne del complesso delle case popolari Arca a San Girolamo sta diventando una impresa, oltre che molto pericoloso. La denuncia è del comitato di quartiere: ” Il manto stradale è un colabrodo, ci sono decine di buche in pochi metri, tutta la zona delle popolari è così, non è accettabile una situazione simile – si legge nella denuncia – Sappiamo benissimo che il Comune non può provvedere alla manutenzione perché quella è zona Arca, ma quelle strade ormai sono utilizzate da tutto il quartiere, vengono percorse per uscire dal quartiere, ci sono attività commerciali e la parrocchia”.

“Qualcuno potrebbe farsi male, bisognerebbe intervenire al più presto – aggiunge il componente del comitato, Nicola Loconsole – Li però tra buche stradali, tombini sprofondati, immondizia e luci che si spengono appena piove, la situazione è tragica”.