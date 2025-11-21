Le luci natalizie in centro per i baresi sono “inopportune” a novembre. Per i turisti no

Sulle luminarie in centro i baresi ne hanno detto di ogni. L’amministrazione comunale ha infatti deciso quest’anno di giocare un po’ in anticipo, in effetti. Per Via Argiro e via Sparano si è partiti a metà ottobre. La magia di Natale è quindi arrivata presto in città. Due mesi prima praticamente, sono infatti state accese il 15 ottobre.

I cittadini di Bari non hanno perso l’occasione per dire ciò che pensano. Su quella che alcuni definiscono una “strategia” in vista delle elezioni. I commenti sotto ogni post pubblicato dalla stampa sono stai numerosi. In

finiti. Alcuni erano anche spiritosi. “Che esagerazione”, “Di già?”, “Ma è proprio necessario?”, “Che ansia”, sono stati le voci più ripetute. Ma si è avuto da ridire non solo sulle tempistiche, ma anche sulle qualità delle luci scelte per illuminare Bari. O meglio il cuore di Bari. “Molto misere direi”, ha detto uno. “È quelle sarebbe luminarie?”, ha scritto un altro. Per non parlare di chi ha tenuto a chiarire che le luci “delle sagre sono molto meglio. Senza offesa per le sagre”. Ma anche: “Sarà sempre Natale e festa tutto l’anno. Sembrerà tutto un luna park”. Insomma i baresi si sono proprio lasciati andare. Le luci così in anticipo non le hanno proprio digerite.

Eppure come ha precisato l’amministrazione comunale la volontà “è favorire la valorizzazione dei luoghi simbolici, ricreando l’atmosfera natalizia, per renderli ancora più attrattivi, a vantaggio di chi vive e frequenta la città e nel segno della destagionalizzazione del turismo. Obiettivo prioritario è, inoltre, sostenere gli operatori commerciali, in special modo le attività ubicate nelle aree interessate dai cantieri di riqualificazione e rifunzionalizzazione”. E per alcuni la scelta del Comune ha centrato l’obiettivo. I turisti di quelle luci che i baresi hanno tanto criticato sono, infatti, entusiasti. “Sono stupende”, scrive infatti su Payourist (il portale che raccoglie i movimenti nelle strutture ricettive della città), Enke. “Assolutamente magiche”, ribadisce un altro visitatore.