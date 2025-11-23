Bari e le elezioni: domani garantiti solo servizi essenziali negli uffici comunali di largo Fraccacreta

La ripartizione Servizi Demografici informa che domani, lunedì 24 novembre 2025, gli uffici della sede centrale di largo Fraccacreta saranno dedicati esclusivamente alle attività connesse alle operazioni elettorali e alle pratiche indifferibili. La decisione si è resa necessaria per consentire il corretto svolgimento delle procedure relative alle consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio della Regione Puglia.

Resteranno garantiti i servizi essenziali, come le dichiarazioni di nascita o di morte, mentre tutte le altre richieste – compreso il rilascio delle carte d’identità, per cui sono state già predisposte le necessarie variazioni al calendario – saranno evase solo in caso di urgenze documentate. La normale apertura al pubblico riprenderà regolarmente da martedì 25 novembre.