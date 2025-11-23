DOMENICA, 23 NOVEMBRE 2025
Bari e le elezioni: domani garantiti solo servizi essenziali negli uffici comunali di largo Fraccacreta

La normale apertura al pubblico riprenderà regolarmente da martedì 25 novembre

Pubblicato da: redazione | Dom, 23 Novembre 2025 - 19:45
ripartizione servizi demografici comune
  • 57 sec

La ripartizione Servizi Demografici informa che domani, lunedì 24 novembre 2025, gli uffici della sede centrale di largo Fraccacreta saranno dedicati esclusivamente alle attività connesse alle operazioni elettorali e alle pratiche indifferibili.  La decisione si è resa necessaria per consentire il corretto svolgimento delle procedure relative alle consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio della Regione Puglia.

Resteranno garantiti i servizi essenziali, come le dichiarazioni di nascita o di morte, mentre tutte le altre richieste – compreso il rilascio delle carte d’identità, per cui sono state già predisposte le necessarie variazioni al calendario – saranno evase solo in caso di urgenze documentate. La normale apertura al pubblico riprenderà regolarmente da martedì 25 novembre.

