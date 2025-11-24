LUNEDì, 24 NOVEMBRE 2025
Bari, attivo il call center per i cantieri anche il sabato

Il nuovo servizio, avviato per garantire ai cittadini informazioni tempestive e capillari in merito ai diversi interventi di trasformazione urbana in corso,

Pubblicato da: redazione | Lun, 24 Novembre 2025 - 13:43
La Ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione rende noto che, a partire dal prossimo sabato 29 novembre, il call center comunale dedicato alle attività di informazione sui cantieri attivi e/o in fase di attivazione sul territorio cittadino sarà disponibile anche il sabato mattina, dalle ore 9 alle ore 13.

Il nuovo servizio, avviato per garantire ai cittadini informazioni tempestive e capillari in merito ai diversi interventi di trasformazione urbana in corso, è dunque operativo al numero 080 5772399 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.

Con il “Call center Cantieri” l’amministrazione ha inteso offrire attività qualificate di ascolto e accompagnamento ai cittadini interessati, potenziando al contempo le attività di comunicazione e informazione istituzionale in una fase della vita della città caratterizzata da numerosi cantieri per la realizzazione di opere pubbliche finanziate con l’impiego di risorse provenienti da fondi PNRR, comunitari e statali, con l’obiettivo di ridurre gli inevitabili disagi per la cittadinanza.

Contattando il Call center, i cittadini possono infatti ottenere informazioni in tempo reale sulle principali modifiche relative alla viabilità, al traffico, alla sosta e al trasporto pubblico locale e, di conseguenza, organizzare al meglio i propri spostamenti o le proprie attività quotidiane.

Nelle prime due settimane dall’avvio del servizio, le principali richieste di informazioni e segnalazioni hanno riguardato i tempi di attuazione delle lavorazioni in corso (in particolar modo cantieri PNRR/PON Metro e scavi per posa impianti), la tipologia di interventi e le ripercussioni su traffico, viabilità e trasporto pubblico.

