Bari, nei seggi fa freddo: termosifoni accesi anche di notte. La decisione del sindaco

L'ordinanza

Pubblicato da: redazione | Dom, 23 Novembre 2025 - 19:06
elezioni
  • 8 sec

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che dispone il prolungamento di due ore del periodo di esercizio degli impianti termici negli edifici scolastici che ospitano i seggi elettorali nelle giornate del 23 e 24 novembre.

Il provvedimento amplia quindi il tempo di accensione previsto dalle direttive statali, che per Bari – classificata in zona C – consentono l’attivazione degli impianti dal 15 novembre al 31 marzo per un massimo di 10 ore al giorno.

Il prolungamento dell’orario di accensione dei termosifoni è stato disposto per garantire condizioni adeguate anche nelle ore notturne. Il provvedimento rappresenta un gesto di attenzione nei confronti degli operatori delle forze dell’ordine che presidieranno i seggi anche al di fuori degli orari di voto ed è un’assunzione di responsabilità verso tutte le donne e gli uomini impegnati ad assicurare, in questi giorni, il regolare esercizio della democrazia.

