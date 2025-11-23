Bari, nei seggi fa freddo: termosifoni accesi anche di notte. La decisione del sindaco

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che dispone il prolungamento di due ore del periodo di esercizio degli impianti termici negli edifici scolastici che ospitano i seggi elettorali nelle giornate del 23 e 24 novembre.

Il provvedimento amplia quindi il tempo di accensione previsto dalle direttive statali, che per Bari – classificata in zona C – consentono l’attivazione degli impianti dal 15 novembre al 31 marzo per un massimo di 10 ore al giorno.

Il prolungamento dell’orario di accensione dei termosifoni è stato disposto per garantire condizioni adeguate anche nelle ore notturne. Il provvedimento rappresenta un gesto di attenzione nei confronti degli operatori delle forze dell’ordine che presidieranno i seggi anche al di fuori degli orari di voto ed è un’assunzione di responsabilità verso tutte le donne e gli uomini impegnati ad assicurare, in questi giorni, il regolare esercizio della democrazia.