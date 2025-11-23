DOMENICA, 23 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,311 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,311 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, sciopero trasporto pubblico: garantite le fasce di garanzia per l’Amtab

Lo sciopero indetto dall'Usb

Pubblicato da: redazione | Mer, 19 Novembre 2025 - 10:56
Bus amtab
  • 26 sec

L’AMTAB S.p.A. informa che nel rispetto delle fasce di garanzia (ore 05:30/08:29 e ore 12:30/15:29), così come previsto dagli accordi e dalla normativa vigente, l’Organizzazione Sindacale USB ha indetto un’astensione dal lavoro il giorno 28 novembre 2025 a seguito di contestazione della Legge di Bilancio 2026.

Le modalità di sciopero, comunicate dalle Segreterie Territoriali della Provincia di Bari, sono di seguito riportate:
➢ personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di
viaggio, addetti esercizio):
• dalle ore 00:00 alle ore 05:29
• dalle ore 08:30 alle ore 12:29
• dalle ore 15:30 alle ore 00:00
➢ personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta): intera giornata lavorativa

Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili:
• Centro Operativo: 2 unità
• Numero Verde: 1 unità
• Impianti di aree di sosta automatizzate: 1 unità per ogni impianto
• Squadra antincendio/emergenza: 1 unità
• Manutenzione e rimessaggio: 1 Capo Operatore, 2 Operatori e 2 Collaboratori di Esercizio (conducenti di rimessa)

Nel corso dell’ultima astensione aziendale proclamata dalla medesima sigla sindacale, si è registrata una percentuale di adesione pari allo 2,50 %.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Politica

Elezioni regionali, alle 19 in Puglia...

Continua ad essere in calo l'affluenza in Puglia dove si vota...
- 23 Novembre 2025
Economia

Casa, disponibilità di spesa sotto i...

Secondo l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, l’analisi della disponibilità di spesa nelle...
- 23 Novembre 2025
Dalla città

Bari e le elezioni: domani garantiti...

La ripartizione Servizi Demografici informa che domani, lunedì 24 novembre 2025,...
- 23 Novembre 2025
Dalla città

Bari, nei seggi fa freddo: termosifoni...

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che dispone il prolungamento di due...
- 23 Novembre 2025