Bari, sciopero trasporto pubblico: garantite le fasce di garanzia per l’Amtab

L’AMTAB S.p.A. informa che nel rispetto delle fasce di garanzia (ore 05:30/08:29 e ore 12:30/15:29), così come previsto dagli accordi e dalla normativa vigente, l’Organizzazione Sindacale USB ha indetto un’astensione dal lavoro il giorno 28 novembre 2025 a seguito di contestazione della Legge di Bilancio 2026.
Le modalità di sciopero, comunicate dalle Segreterie Territoriali della Provincia di Bari, sono di seguito riportate:
➢ personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di
viaggio, addetti esercizio):
• dalle ore 00:00 alle ore 05:29
• dalle ore 08:30 alle ore 12:29
• dalle ore 15:30 alle ore 00:00
➢ personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta): intera giornata lavorativa
Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili:
• Centro Operativo: 2 unità
• Numero Verde: 1 unità
• Impianti di aree di sosta automatizzate: 1 unità per ogni impianto
• Squadra antincendio/emergenza: 1 unità
• Manutenzione e rimessaggio: 1 Capo Operatore, 2 Operatori e 2 Collaboratori di Esercizio (conducenti di rimessa)
Nel corso dell’ultima astensione aziendale proclamata dalla medesima sigla sindacale, si è registrata una percentuale di adesione pari allo 2,50 %.