Bari, sciopero trasporto pubblico: garantite le fasce di garanzia per l’Amtab

L’AMTAB S.p.A. informa che nel rispetto delle fasce di garanzia (ore 05:30/08:29 e ore 12:30/15:29), così come previsto dagli accordi e dalla normativa vigente, l’Organizzazione Sindacale USB ha indetto un’astensione dal lavoro il giorno 28 novembre 2025 a seguito di contestazione della Legge di Bilancio 2026.

Le modalità di sciopero, comunicate dalle Segreterie Territoriali della Provincia di Bari, sono di seguito riportate:

➢ personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di

viaggio, addetti esercizio):

• dalle ore 00:00 alle ore 05:29

• dalle ore 08:30 alle ore 12:29

• dalle ore 15:30 alle ore 00:00

➢ personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta): intera giornata lavorativa

Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili:

• Centro Operativo: 2 unità

• Numero Verde: 1 unità

• Impianti di aree di sosta automatizzate: 1 unità per ogni impianto

• Squadra antincendio/emergenza: 1 unità

• Manutenzione e rimessaggio: 1 Capo Operatore, 2 Operatori e 2 Collaboratori di Esercizio (conducenti di rimessa)

Nel corso dell’ultima astensione aziendale proclamata dalla medesima sigla sindacale, si è registrata una percentuale di adesione pari allo 2,50 %.