Bari, residenti del centro sempre più esasperati dai ‘rumori’. “Dove sono i controlli?”

Cittadini del centro ancora esasperari per un problema, l’inquinamento acustico causato dalla movida, che non sembra terminare. Anzi. Ieri, dicono, la situazione in giardino Colonna di largo Adua, verso le ore 24,00 era intollerabile.

“Inquinamento acustico oltre soglia di natura antropica causato da massive aggregazioni, motorini che stazionano nel giardino, altri che sfrecciano tra la folla, e così via -scrivono quindi i residenti nel loro gruppo il Comitato Salvaguardia zona Umbertina.

” Ormai è una costante che segnaliamo da lungo tempo.

Dove sono i controlli? Possibile che ci si debba “assuefare” a queste continue violazioni alle normative esistenti?

Perché sì continua a fare finta che siano situazioni “normali”?”