Bari, recruiting day per la sicurezza in aeroporto

Ecco quando e come partecipare

Pubblicato da: redazione | Lun, 24 Novembre 2025 - 10:50
vacanze aeroporto partenze
  • 14 sec

SECURPOL S.p.A. in sinergia con Aeroporti di Puglia, seleziona candidati da inserire nelle attività di servizi di sicurezza aeroportuale per gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie/Taranto. Per questo, ha programmato un recruiting day per i prossimi martedì 9 e mercoledì 10 dicembre dalle 10:00 alle 17:00 nella Sala degli Ulivi dell’aeroporto internazionale ‘Karol Wojtyla’ di Bari. Chiunque fosse interessato ad intraprendere un percorso di lavoro nell’ambito della sicurezza aeroportuale può inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail recruitingdaybari@serimat.it.

Per partecipare è necessario il possesso del diploma o di un titolo di Laurea, la conoscenza di una lingua straniera, preferibilmente la lingua inglese, l’assenza di daltonismo, avere una buona capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico. La giornata sarà anche l’occasione per presentare la cultura aziendale di Securpol S.p.A., illustrando offerte di lavoro e opportunità di carriera.

