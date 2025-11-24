LUNEDì, 24 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,318 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,318 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Incidente nel Brindisino, scontro tra due veicoli: strada chiusa

Sul posto Anas e Forze dell'Ordine

Pubblicato da: redazione | Lun, 24 Novembre 2025 - 09:40
Anas viabilità (2) (1)
  • 33 sec

Sulla SS7 “Appia” è chiusa la carreggiata in direzione di Brindisi dal km 678,000 al km 680,200 a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, a causa di un incidente fra due veicoli. L’uscita obbligatoria è allo svincolo di Villa Castelli. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Bari, scippo in piazza Umberto: ragazzine...

Un gruppo di ragazzine è stato aggredito questa mattina vicino piazza...
- 24 Novembre 2025
Attualità

Bari, recruiting day per la sicurezza...

SECURPOL S.p.A. in sinergia con Aeroporti di Puglia, seleziona candidati da...
- 24 Novembre 2025
Cronaca , Primo Piano

Accoltellamento a Trani nella notte: ferito...

Un uomo di circa 30 anni, di nazionalità, italiana è stato...
- 24 Novembre 2025
Bari , Calcio , Sport

Bari: c’è un allenatore…nel pallone e...

Parafrasando il titolo del celebre film di Lino Banfi, si può...
- 24 Novembre 2025