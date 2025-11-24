Sulla SS7 “Appia” è chiusa la carreggiata in direzione di Brindisi dal km 678,000 al km 680,200 a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, a causa di un incidente fra due veicoli. L’uscita obbligatoria è allo svincolo di Villa Castelli. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.
Incidente nel Brindisino, scontro tra due veicoli: strada chiusa
Sul posto Anas e Forze dell'Ordine
Bari, scippo in piazza Umberto: ragazzine...
Un gruppo di ragazzine è stato aggredito questa mattina vicino piazza...
Bari, recruiting day per la sicurezza...
SECURPOL S.p.A. in sinergia con Aeroporti di Puglia, seleziona candidati da...
Accoltellamento a Trani nella notte: ferito...
Un uomo di circa 30 anni, di nazionalità, italiana è stato...
Bari: c’è un allenatore…nel pallone e...
Parafrasando il titolo del celebre film di Lino Banfi, si può...