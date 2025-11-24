LUNEDì, 24 NOVEMBRE 2025
Regionali, crolla l’affluenza in Puglia: alle urne solo il 41,8% degli elettori

Cresce la sfiducia, quasi un pugliese su due non ha votato

Pubblicato da: redazione | Lun, 24 Novembre 2025 - 16:24
Immagine WhatsApp 2025-11-23 ore 11.24.37_23350404
  • 34 sec

Affluenza in picchiata in Puglia per le elezioni regionali dove vince l’astensionismo. Secondo i dati definitivi del Viminale, alle urne si è presentato appena il 41,83% degli aventi diritto: quasi 15 punti percentuali in meno rispetto al 56,43% registrato nella precedente tornata. Un dato che non è solo numerico, ma politico. Segna infatti un distacco sempre più evidente tra istituzioni e cittadini, con quasi sei pugliesi su dieci che hanno scelto di non votare.

