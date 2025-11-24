Regionali, crolla l’affluenza in Puglia: alle urne solo il 41,8% degli elettori

Affluenza in picchiata in Puglia per le elezioni regionali dove vince l’astensionismo. Secondo i dati definitivi del Viminale, alle urne si è presentato appena il 41,83% degli aventi diritto: quasi 15 punti percentuali in meno rispetto al 56,43% registrato nella precedente tornata. Un dato che non è solo numerico, ma politico. Segna infatti un distacco sempre più evidente tra istituzioni e cittadini, con quasi sei pugliesi su dieci che hanno scelto di non votare.