Affluenza in picchiata in Puglia per le elezioni regionali dove vince l’astensionismo. Secondo i dati definitivi del Viminale, alle urne si è presentato appena il 41,83% degli aventi diritto: quasi 15 punti percentuali in meno rispetto al 56,43% registrato nella precedente tornata. Un dato che non è solo numerico, ma politico. Segna infatti un distacco sempre più evidente tra istituzioni e cittadini, con quasi sei pugliesi su dieci che hanno scelto di non votare.
Regionali, crolla l’affluenza in Puglia: alle urne solo il 41,8% degli elettori
Cresce la sfiducia, quasi un pugliese su due non ha votato
Puglia, Decaro è il nuovo Governatore....
Antonio Decaro è il nuovo governatore della Regione Puglia con un...
Bari, corteo transfemminista per il 25...
Un corteo transfemminista attraverserà domani le strade di Bari in occasione...
Bari avrà quattro nuove aree pedonali...
Su proposta dell’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, la giunta...
Regionali, crolla l’affluenza in Puglia: alle...
Affluenza in picchiata in Puglia per le elezioni regionali dove vince...