Regionali Puglia, Lobuono: “Resterò in Consiglio. In 35 giorni non potevo fare di più”

Luigi Lobuono, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, ha annunciato che resterà nel Consiglio regionale dopo l’esito delle urne. Arrivando nel suo comitato elettorale, ha spiegato che intende portare avanti un’opposizione “responsabile”, precisando: “Quando ci saranno scelte e leggi giuste le appoggeremo, quando servirà fare opposizione, anche dura, la faremo. Ma sempre con responsabilità e fair play”.

Lobuono ha ricordato i tempi ristetti della campagna elettorale: “In 35 giorni non potevo fare di più. Ho percorso quasi 16 mila chilometri in un mese, ce l’ho messa tutta”. Ha rimarcato di non essere un politico di professione: “Sono un imprenditore. Ho combattuto con la stessa logica con cui ho gestito e acquisito aziende. Avrei voluto dare il mio contributo ai pugliesi, ma hanno scelto diversamente e lo accetto”.

Il candidato del centrodestra ha parlato anche del contesto elettorale, definendo la sua una campagna “partita in ritardo”, nella quale “tutti i partiti hanno fatto la loro parte” e in cui, ha aggiunto, “ho sempre avuto al mio fianco i consiglieri regionali”. Sul risultato, Lobuono ha riconosciuto la forza dell’avversario: “Avevo contro uno sfidante di livello altissimo, che da vent’anni fa politica ed è stato sindaco di Bari”.