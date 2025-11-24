LUNEDì, 24 NOVEMBRE 2025
Regionali in Puglia, ieri alle 23 affluenza ancora in calo: si vota fino alle 15

Per la scelta del futuro governatore

Pubblicato da: redazione | Lun, 24 Novembre 2025 - 07:40
elezioni
  • 24 sec

Affluenza in calo nel primo dei due giorni di voto in Puglia per le elezioni regionali: in base ai dati disponibili su Eligendo alle ore 23 di ieri ha votato il 29,45% degli aventi diritto rispetto al 39,88% della precedente tornata elettorale del 2020.

La provincia con il maggior numero di votanti è quella di Lecce con il 32,15% (nel 2020 il dato era del 41,04%); seguono Bari con il 30,09% (nel 2020 40,92%); Brindisi con il 29,58,% (38,71% nel 2020); Barletta-Andria-Trani con l’28,81% (42,61% nel 2020); Taranto con il 27,90 (38,53% nel 2020); e infine Foggia con il 26,17% (36,54% nel 2020).

Oggi i seggi saranno aperti fino alle 15, subito dopo inizierà lo spoglio. Quattro i candidati in campo: Antonio Decaro per il centrosinistra, sostenuto da sei liste (PD, M5S, AVS, Per la Puglia, Decaro Presidente e Popolari con Decaro); Luigi Lobuono, per il centrodestra, sostenuto da 5 cinque liste (Fi, FdI, Lega con Udc e NPSI, Noi Moderati Civici per Lobuono e La Puglia con noi); Sabino Mangano, civico sostenuto dalla lista Alleanza civica per la Puglia e Ada Donno, anche lei civica, sostenuta dalla lista Puglia Pacifista Popolare.

