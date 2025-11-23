DOMENICA, 23 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,296 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,296 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, Palese sotto lo scacco dei vandali: “Schiamazzi e corse con le moto fino a tardi”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Mer, 19 Novembre 2025 - 17:32
Foto screen video Facebook
  • 55 sec

Schiamazzi fino a tarda sera e a volte anche di notte, ma non solo. Anche motori che sfrecciano dopo le 22 e petardi scoppiati a ogni ora. Accade a Palese, nel municipio 5, in particolare nella zona della piazzetta in largo Renna, ma non solo. A denunciarlo sono i residenti stanchi e preoccupati per una situazione che va avanti da tempo, soprattutto, evidenziano alcuni “da quando è aperto h24 il distributore di bevande”.

“Il locale attira tanti malandrini, ecco quello che accade ogni notte – denuncia un residente mostrando un video in cui si vedono giovani parlare con tono alto in tarda serata – la colpa è di chi non ci sostiene e difende da questi scempi”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri, tra loro alcuni commercianti della zona. “Anche nelle ore lavorative – racconta un altro cittadino e commerciante – scoppiano petardi fuori dai negozi allontanando la gente e creando disagi”, conclude. Un problema che spesso si protrae anche nelle ore notturne.

“Oltre agli schiamazzi e ai petardi – spiega un’altra cittadina – c’è il problema dei motorini. Ogni notte sfrecciano anche in contro senso in alcune vie della zona, soprattutto nella zona del campetto da calcio. Non solo è pericoloso per loro e per qualsiasi altro utente della strada, ma è anche fastidioso per chi il giorno dopo deve svegliarsi presto per andare a lavorare”, conclude.

Foto screen video Facebook

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Cosa cercano gli stranieri in Italia?...

Il nuovo Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2025, curato da Roberta...
- 23 Novembre 2025
Dalla città

Bari, residenti del centro sempre più...

Cittadini del centro ancora esasperari per un problema, l'inquinamento acustico causato...
- 23 Novembre 2025
Primo Piano

Bari, Palese sotto lo scacco dei...

Schiamazzi fino a tarda sera e a volte anche di notte,...
- 23 Novembre 2025
Attualità

I sette fatti più importanti a...

Tragico incidente nel Barese, con un morto e cinque feriti. La...
- 23 Novembre 2025