Bari, Palese sotto lo scacco dei vandali: “Schiamazzi e corse con le moto fino a tardi”

Schiamazzi fino a tarda sera e a volte anche di notte, ma non solo. Anche motori che sfrecciano dopo le 22 e petardi scoppiati a ogni ora. Accade a Palese, nel municipio 5, in particolare nella zona della piazzetta in largo Renna, ma non solo. A denunciarlo sono i residenti stanchi e preoccupati per una situazione che va avanti da tempo, soprattutto, evidenziano alcuni “da quando è aperto h24 il distributore di bevande”.

“Il locale attira tanti malandrini, ecco quello che accade ogni notte – denuncia un residente mostrando un video in cui si vedono giovani parlare con tono alto in tarda serata – la colpa è di chi non ci sostiene e difende da questi scempi”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri, tra loro alcuni commercianti della zona. “Anche nelle ore lavorative – racconta un altro cittadino e commerciante – scoppiano petardi fuori dai negozi allontanando la gente e creando disagi”, conclude. Un problema che spesso si protrae anche nelle ore notturne.

“Oltre agli schiamazzi e ai petardi – spiega un’altra cittadina – c’è il problema dei motorini. Ogni notte sfrecciano anche in contro senso in alcune vie della zona, soprattutto nella zona del campetto da calcio. Non solo è pericoloso per loro e per qualsiasi altro utente della strada, ma è anche fastidioso per chi il giorno dopo deve svegliarsi presto per andare a lavorare”, conclude.

Foto screen video Facebook