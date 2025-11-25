Regionali, Decaro sfiora il milione di voti. A Lobuono 505mila preferenze

Il 63,97% dei votanti pugliesi ha scelto Antonio Decaro. Il neo presidente della Regione Puglia si mantiene di poco sotto il milione di voti, totalizzando un consenso personale di 919.665 preferenze. Superiore a quello che, cinque anni fa, raggiunse il suo predecessore, il presidente uscente Michele Emiliano che fu votato da 871.028 cittadini. Emiliano non poteva contare sul campo largo perchè il M5S si presentava da solo con un proprio candidato presidente. Luigi Lobuono, invece, ha raccolto 505.055 voti personali, (35,13%) di molto inferiori ai 724.928 raggiunti dal candidato presidente del centrodestra di cinque anni fa, Raffaele Fitto. C’è da dire, però, che cinque anni fa alle urne si recarono molti più pugliesi: furono poco più di 2 milioni, mentre il 23 e 24 novembre scorso sono stati solo 1.475.437, il 41,83% degli aventi diritto.