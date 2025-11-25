MARTEDì, 25 NOVEMBRE 2025
Gemmato: “Fdi in crescita in Puglia, con 18,7%, miglior risultato di Sud e Isole”

"Fratelli d'Italia si conferma locomotiva del centrodestra in Puglia"

Pubblicato da: redazione | Mar, 25 Novembre 2025 - 12:03
gemmato
  • 2 min

“Fratelli d’Italia in Puglia cresce e raggiunge il primato di consensi del partito nelle regioni del Mezzogiorno e nelle Isole”. Lo dichiara il Sottosegretario alla Salute, on. Marcello Gemmato in qualità di coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, all’esito dei risultati delle elezioni regionali.

 “Fratelli d’Italia si conferma locomotiva del centrodestra in Puglia ottenendo il 18,7% dei voti – precisa Gemmato – e aumentando la percentuale di consensi del 50% (con oltre 37mila voti in più nonostante un calo dell’affluenza di oltre 15 punti) rispetto alle scorse elezioni regionali del 2020, quando ottenne il 12,6%. Numeri che, allo stato, ci assegnano 11 consiglieri regionali, 5 in più rispetto alla scorsa consigliatura. Siamo il secondo gruppo più rappresentativo in consiglio regionale Questi dati – aggiunge l’on. Gemmato – rappresentano il miglior risultato di Fratelli d’Italia nelle analoghe competizioni elettorali delle regioni meridionali e delle isole”.

 “Tale risultato – aggiunge – premia un lavoro di squadra straordinario svolto in primis dai nostri candidati, ma anche da tutta la struttura del partito grazie a un radicamento territoriale in tutta la regione”

 ”Oltre ad augurare un buon lavoro ai nostri consiglieri eletti – prosegue – sento il dovere di ringraziare Luigi Lobuono per la tenacia e la passione con cui ha condotto questa campagna elettorale. Nonostante le difficoltà della competizione, è riuscito in tempi rapidi a conseguire un risultato significativo.”

 “Fratelli d’Italia – conclude – saprà rappresentare una ferma opposizione all’amministrazione regionale guidata da Antonio Decaro: non faremo sconti a nessuno e su temi importanti come la sanità, confermiamo sin d’ora la nostra fermezza affinché ai cittadini siano fornite risposte immediate e concrete e non veline patinate”.

