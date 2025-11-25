MARTEDì, 25 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,345 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,345 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Juve Stabia-Bari: vietata la vendita di biglietti a tifosi baresi

La decisione del prefetto di Napoli

Pubblicato da: redazione | Mar, 25 Novembre 2025 - 12:19
202100796_4235168883206625_3913254914367351451_n-e1708699689906
  • 6 sec

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio “Juve Stabia – Bari”, valido per il campionato nazionale 2025/26 di serie B, in programma giovedì 4 dicembre 2025, presso lo stadio “R. Menti” di Castellammare di Stabia”, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari. Il provvedimento è stato adottato, con il parere conforme della Questura di Napoli, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che, so legge in una nota, “già in occasione dell’incontro del 29 ottobre 2025 tra le due squadre, poi rinviato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B al 4 dicembre, si era espresso evidenziando i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie, sfociata, anche recentemente, in episodi di violenza”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Politica

Gemmato: “Fdi in crescita in Puglia,...

“Fratelli d’Italia in Puglia cresce e raggiunge il primato di consensi...
- 25 Novembre 2025
Attualità

Eletto il nuovo segretario generale della...

Oggi si è tenuto il consiglio confederale regionale della Uil Puglia...
- 25 Novembre 2025
Calcio , Sport

Juve Stabia-Bari: vietata la vendita di...

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l'incontro...
- 25 Novembre 2025
Cronaca

Traffico internazionale di droga, 28 arresti:...

I finanzieri del Comando Provinciale Milano e del Servizio Centrale di...
- 25 Novembre 2025