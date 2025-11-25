Juve Stabia-Bari: vietata la vendita di biglietti a tifosi baresi

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio “Juve Stabia – Bari”, valido per il campionato nazionale 2025/26 di serie B, in programma giovedì 4 dicembre 2025, presso lo stadio “R. Menti” di Castellammare di Stabia”, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari. Il provvedimento è stato adottato, con il parere conforme della Questura di Napoli, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che, so legge in una nota, “già in occasione dell’incontro del 29 ottobre 2025 tra le due squadre, poi rinviato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B al 4 dicembre, si era espresso evidenziando i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie, sfociata, anche recentemente, in episodi di violenza”.