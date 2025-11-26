MERCOLEDì, 26 NOVEMBRE 2025
Aggredisce compagna con gravi disabilità, arrestato 48enne in Salento

È stata la donna, terrorizzata, a chiamare i carabinieri

Mer, 26 Novembre 2025 - 15:29
Un uomo di 48 anni di Matino (Lecce), è stato arrestato nella notte dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. A far scattare l’intervento è stata la stessa vittima, una donna poco più giovane di lui, che convive con gravi disabilità conseguenti a un incidente stradale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la chiamata è arrivata durante l’ennesima aggressione, avvenuta al culmine di una lite per futili motivi. Quando i carabinieri sono arrivati nell’abitazione, hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione. È stata lei a raccontare di essere da tempo vittima di minacce verbali e violenze fisiche, episodi che si ripetevano con frequenza e spesso peggioravano a causa dell’abuso di alcol da parte del compagno.

Durante l’intervento, i militari hanno constatato direttamente l’aggressività dell’uomo, circostanza che li ha portati a mettere subito in sicurezza la donna e a procedere all’arresto in flagranza. Il 48enne è stato trasferito nel carcere di Lecce. La Procura ha aperto un fascicolo sul caso.

