Bari piange Marcello Pantanella: la voce allegra dei social

Aveva 58 anni

Pubblicato da: redazione | Mer, 26 Novembre 2025 - 19:43
Marcello Pantanella
  • 23 sec

Il mondo dello spettacolo e della tv ﻿barese piange la scomparsa di Marcello Pantanella, morto a 58 anni. Figura nota nel panorama locale, Pantanella è stato per anni un volto e una voce familiare per il pubblico, grazie alle sue partecipazioni a programmi di emittenti del territorio e alla sua attività di conduttore radiofonico.

Appassionato di calcio – e in particolare del Bari – Pantanella non ha mai nascosto il suo legame viscerale con la squadra biancorossa. La sua ironia era il tratto distintivo: sui social, dove era molto seguito, aveva costruito una piccola comunità di affezionati grazie alle sue barzellette, ai video comici e alla capacità di trovare sempre un motivo per sorridere, anche nelle situazioni più quotidiane.

﻿La notizia della sua morte ha iniziato a circolare nelle prime ore della mattinata, suscitando un’ondata di cordoglio tra amici, colleghi e follower. Numerosi i messaggi di affetto comparsi in rete, in cui viene ricordato come un uomo gentile, sempre disponibile e con una battuta pronta per alleggerire qualsiasi momento.

