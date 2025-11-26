Bari saluta Liliana De Robertis. Amata dirigente scolastica dell’Aristide Gabelli di Santo Spirito

“Oggi l’Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” perde un pezzo indimenticabile, un punto di riferimento senza eguali. La nostra Dirigente Scolastica, Prof.ssa Liliana De Robertis. Questa volta è stata sconfitta da un male probabilmente più grande di lei”, il triste annuncio è arrivato ieri sera per mano di chi ha lavorato al fianco della amata dirigente.

“Liliana De Robertis – scrivono in un lungo post i colleghi – è nata con la valigia in mano: la sua inesauribile curiosità per le mete più conosciute e quelle più improbabili è stata il motore che ha guidato il nostro istituto verso l’apertura all’Erasmus, permettendo ai nostri alunni di diventare cittadini del mondo, consapevoli e pronti ad affrontarlo.

Ma questo non bastava. Bisognava lavorare anche “da casa”, perché conoscere le lingue è il primo passo per respirare la vita oltre i nostri confini. Così sono nate le classi Cambridge il cui metodo si sposa perfettamente con il nostro modello SZ, un altro importante tassello del suo progetto di scuola aperta e moderna. E neanche questo era sufficiente per lei. Voleva un istituto capace di affrontare con coraggio le sfide educative del presente: ecco allora il progetto contro il bullismo, da lei fortemente voluto, convinta che parlarne a scuola fosse il primo, essenziale passo.

Poi sono arrivati i progetti PNRR, la voglia inesauribile di migliorare i nostri spazi, la ricerca costante di fondi per creare aule immersive, laboratori scientifici e informatici, ambienti capaci di accendere nei ragazzi curiosità e desiderio di imparare. La sua vita apparteneva alla scuola. Non ha mai guardato l’orologio: era sempre lì, in presidenza, a dirigere con passione, con dedizione, e nonostante la stanchezza… con il sorriso. Fino all’ultimo giorno a scuola. La Dirigente De Robertis non ha mai smesso di pensare a noi: si preoccupava di ogni dettaglio, sosteneva il suo staff, guidava con fermezza e affetto, finché ha potuto. Lei è parte del nostro istituto, che ha condotto con coraggio oltre i confini del suo piccolo microcosmo. La ricorderemo sempre con immenso affetto e profonda gratitudine”.