GIOVEDì, 27 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,397 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,397 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, domani il sorteggio pubblico per la graduatoria delle case popolari

Trasparenza e ordine per stabilire le posizioni dei concorrenti ex aequo

Pubblicato da: redazione | Gio, 27 Novembre 2025 - 15:29
palazzo cantiere
  • 44 sec

Domani mattina, venerdì 28 novembre, a Bari si svolgerà un momento cruciale per chi aspira a un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Nella sede della ripartizione Patrimonio ed ERP, in largo Don Franco Ricci, nei pressi della chiesa di San Marcello, è infatti in programma il sorteggio pubblico che determinerà la posizione dei concorrenti risultati ex aequo nel concorso 2024 per l’assegnazione degli alloggi, secondo la normativa regionale sulla locazione degli alloggi Erp.

La graduatoria definitiva include 1.759 candidati ammessi, molti dei quali hanno ottenuto lo stesso punteggio. Per questo motivo, l’assegnazione dei posti sarà decisa attraverso un algoritmo automatico che attribuirà a ciascun concorrente un numero casuale: chi riceverà il numero più basso avrà la priorità tra i pari merito. Le estrazioni seguiranno l’ordine decrescente dei punteggi, a partire dai candidati con il punteggio più alto, fino a completare l’ordinamento di tutti gli ex aequo.

La procedura garantirà la massima trasparenza e tutela della privacy: i partecipanti saranno identificati solo tramite numero di protocollo della domanda e iniziali di nome e cognome, evitando la divulgazione di dati personali.

Il sorteggio sarà pubblico e si svolgerà alla presenza dell’assessore al ramo, Nicola Grasso, della dirigente della ripartizione Patrimonio ed ERP, Piera Nardulli, e del segretario generale, Donato Susca.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Treno regionale Bari-Lecce: sventata rapina a...

Un episodio di violenza che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia è...
- 27 Novembre 2025
Dalla città

Bari, via Argiro si accende con...

Via Argiro si prepara a trasformarsi in un vero e proprio...
- 27 Novembre 2025
Dalla città

Bari, domani il sorteggio pubblico per...

Domani mattina, venerdì 28 novembre, a Bari si svolgerà un momento...
- 27 Novembre 2025
Attualità , Salute e Medicina

Sei ospedali della ASL conquistano 12...

La salute delle donne a Bari continua a ricevere riconoscimenti a...
- 27 Novembre 2025