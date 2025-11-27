Bari, domani il sorteggio pubblico per la graduatoria delle case popolari

Domani mattina, venerdì 28 novembre, a Bari si svolgerà un momento cruciale per chi aspira a un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Nella sede della ripartizione Patrimonio ed ERP, in largo Don Franco Ricci, nei pressi della chiesa di San Marcello, è infatti in programma il sorteggio pubblico che determinerà la posizione dei concorrenti risultati ex aequo nel concorso 2024 per l’assegnazione degli alloggi, secondo la normativa regionale sulla locazione degli alloggi Erp.

La graduatoria definitiva include 1.759 candidati ammessi, molti dei quali hanno ottenuto lo stesso punteggio. Per questo motivo, l’assegnazione dei posti sarà decisa attraverso un algoritmo automatico che attribuirà a ciascun concorrente un numero casuale: chi riceverà il numero più basso avrà la priorità tra i pari merito. Le estrazioni seguiranno l’ordine decrescente dei punteggi, a partire dai candidati con il punteggio più alto, fino a completare l’ordinamento di tutti gli ex aequo.

La procedura garantirà la massima trasparenza e tutela della privacy: i partecipanti saranno identificati solo tramite numero di protocollo della domanda e iniziali di nome e cognome, evitando la divulgazione di dati personali.

Il sorteggio sarà pubblico e si svolgerà alla presenza dell’assessore al ramo, Nicola Grasso, della dirigente della ripartizione Patrimonio ed ERP, Piera Nardulli, e del segretario generale, Donato Susca.