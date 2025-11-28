Bari, controlli nel centro città: tre irregolari fermati e trasferiti al CPR

Mattinata di controlli nel cuore di Bari, dove la Polizia di Stato ha intensificato le verifiche in vista del crescente afflusso di persone per lo shopping natalizio. Gli agenti della Squadra Mobile – sezione “Falchi” – hanno pattugliato a piedi le vie più frequentate, da via Sparano a piazza Umberto fino all’area della Stazione centrale, con l’obiettivo di prevenire furti e reati predatori.

Durante il servizio, una pattuglia ha notato tre cittadini georgiani già conosciuti dalle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. I tre sono stati fermati e sottoposti ai controlli di rito: dagli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione è emerso che si trovavano in Italia in posizione irregolare. Al termine delle procedure, gli uomini sono stati trasferiti al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari, dove resteranno in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione. La Polizia di Stato fa sapere che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con un’attenzione particolare alle zone commerciali più affollate, per garantire sicurezza e prevenire episodi di microcriminalità.

