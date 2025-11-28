VENERDì, 28 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,421 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,421 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, controlli nel centro città: tre irregolari fermati e trasferiti al CPR

Intensificata la presenza in vista del crescente afflusso di persone per lo shopping natalizio

Pubblicato da: redazione | Ven, 28 Novembre 2025 - 13:13
piazza umberto polizia
  • 26 sec

Mattinata di controlli nel cuore di Bari, dove la Polizia di Stato ha intensificato le verifiche in vista del crescente afflusso di persone per lo shopping natalizio. Gli agenti della Squadra Mobile – sezione “Falchi” – hanno pattugliato a piedi le vie più frequentate, da via Sparano a piazza Umberto fino all’area della Stazione centrale, con l’obiettivo di prevenire furti e reati predatori.

Durante il servizio, una pattuglia ha notato tre cittadini georgiani già conosciuti dalle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. I tre sono stati fermati e sottoposti ai controlli di rito: dagli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione è emerso che si trovavano in Italia in posizione irregolare. Al termine delle procedure, gli uomini sono stati trasferiti al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari, dove resteranno in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione. La Polizia di Stato fa sapere che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con un’attenzione particolare alle zone commerciali più affollate, per garantire sicurezza e prevenire episodi di microcriminalità.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, lavori sul ponte Padre Pio:...

A partire da lunedì 1 dicembre, il ponte Padre Pio in...
- 28 Novembre 2025
Dalla città

Bari vecchia si prepara a illuminarsi...

La piazza più simbolica di Bari vecchia si prepara a tornare...
- 28 Novembre 2025
Cronaca

Casamassima, carreggiata della SS100 chiusa per...

Un incidente autonomo ha costretto alla chiusura di una carreggiata della...
- 28 Novembre 2025
Cronaca

Putignano, via Gioia chiusa per distacco...

A Putignano, in via Gioia, la strada per Sammichele è al...
- 28 Novembre 2025