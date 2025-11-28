VENERDì, 28 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,410 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,410 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Omicidio Antonella Lopez a Bari, chiesti 20 anni per Lavopa

Il 22enne è reo confesso per l'omicidio della 19enne uccisa in discoteca

Pubblicato da: redazione | Ven, 28 Novembre 2025 - 09:52
foto Instagram Facebook
  • 57 sec

La Direzione distrettuale antimafia di Bari ha chiesto 20 anni di carcere per Michele Lavopa, 22 anni, reo confesso dell’omicidio di Antonella Lopez, la 19enne uccisa per errore nella notte del 22 settembre 2024 alla discoteca Bahia di Molfetta. Secondo l’accusa, i colpi sparati da Lavopa non erano diretti alla giovane vittima, ma a un altro ragazzo presente nel locale: Eugenio Palermiti Junior, nipote del boss di Japigia e imputato nello stesso procedimento per essere entrato armato nella discoteca.

Quella notte, ricostruisce la Dda, Lavopa — ritenuto contiguo al clan Strisciuglio del rione San Paolo — avrebbe fatto fuoco sette volte con una pistola calibro 7.65, colpendo quattro persone: tra queste lo stesso Palermiti Jr, che aveva con sé un’arma ma non riuscì a usarla perché gli cadde di mano nel caos della sparatoria. Uno dei proiettili raggiunse Antonella Lopez, uccidendola sul colpo.

Nell’ordinanza il gip di Bari, Susanna De Felice, definisce il comportamento del giovane Palermiti come “proprio dei soggetti ben inseriti in contesti criminali”, sottolineando come le sue ammissioni, tra intercettazioni e lettere dal carcere, siano state “progressive, parziali e utilitaristiche”, finalizzate a ottenere un alleggerimento della misura cautelare. Per questi motivi, la richiesta della difesa di scarcerarlo è stata nuovamente respinta. Nel processo con rito abbreviato oltre a Lavopa e Palermiti Jr è imputato anche Giuseppe Fresa, accusato di aver aiutato Lavopa a gettare via la pistola subito dopo la sparatoria. La prossima udienza è prevista il 22 gennaio.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Puglia, ipotesi ruolo sull’ex Ilva per...

Si fa sempre più insistente l’ipotesi di un incarico nella futura...
- 28 Novembre 2025
Segnalato da voi

Pioggia a Bari, disagi al sottopasso...

Nessun avviso, solo "pioggia" di disagi per gli utenti della strada,...
- 28 Novembre 2025
Attualità

Puglia nella morsa del freddo e...

Nessuna tregua dal maltempo in Puglia dove anche per la giornata...
- 28 Novembre 2025
Cronaca , Primo Piano

Omicidio Antonella Lopez a Bari, chiesti...

La Direzione distrettuale antimafia di Bari ha chiesto 20 anni di...
- 28 Novembre 2025