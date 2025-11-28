VENERDì, 28 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,421 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,421 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, lavori sul ponte Padre Pio: modifiche temporanee alla viabilità

Gli interventi riguardano il sistema BRT in via Omodeo

Pubblicato da: redazione | Ven, 28 Novembre 2025 - 16:54
pontepadrepio
  • 18 sec

A partire da lunedì 1 dicembre, il ponte Padre Pio in via Omodeo a Bari sarà interessato da lavori che comporteranno alcune modifiche alla viabilità. L’intervento fa parte del progetto del sistema BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi europei del PNRR, e riguarda la realizzazione del primo tratto della nuova viabilità necessaria all’adeguamento infrastrutturale del sistema di trasporto rapido di massa.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, è stato disposto un ristretta temporanea della carreggiata in entrambe le direzioni. Durante le ore notturne, dalle 23.30 alle 5.30, sarà istituito il divieto di transito su entrambe le carreggiate del ponte. L’intervento è previsto indicativamente fino al 23 dicembre, con la possibilità di completarlo in anticipo qualora i lavori procedano più rapidamente del previsto.

Per ridurre al minimo i disagi, l’ordinanza garantisce il transito dell’ultimo autobus serale e del primo autobus mattutino della linea Amtab, assicurando così continuità al servizio di trasporto pubblico durante l’esecuzione dei lavori.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, lavori sul ponte Padre Pio:...

A partire da lunedì 1 dicembre, il ponte Padre Pio in...
- 28 Novembre 2025
Dalla città

Bari vecchia si prepara a illuminarsi...

La piazza più simbolica di Bari vecchia si prepara a tornare...
- 28 Novembre 2025
Cronaca

Casamassima, carreggiata della SS100 chiusa per...

Un incidente autonomo ha costretto alla chiusura di una carreggiata della...
- 28 Novembre 2025
Cronaca

Putignano, via Gioia chiusa per distacco...

A Putignano, in via Gioia, la strada per Sammichele è al...
- 28 Novembre 2025