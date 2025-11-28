Bari, lavori sul ponte Padre Pio: modifiche temporanee alla viabilità

A partire da lunedì 1 dicembre, il ponte Padre Pio in via Omodeo a Bari sarà interessato da lavori che comporteranno alcune modifiche alla viabilità. L’intervento fa parte del progetto del sistema BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi europei del PNRR, e riguarda la realizzazione del primo tratto della nuova viabilità necessaria all’adeguamento infrastrutturale del sistema di trasporto rapido di massa.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, è stato disposto un ristretta temporanea della carreggiata in entrambe le direzioni. Durante le ore notturne, dalle 23.30 alle 5.30, sarà istituito il divieto di transito su entrambe le carreggiate del ponte. L’intervento è previsto indicativamente fino al 23 dicembre, con la possibilità di completarlo in anticipo qualora i lavori procedano più rapidamente del previsto.

Per ridurre al minimo i disagi, l’ordinanza garantisce il transito dell’ultimo autobus serale e del primo autobus mattutino della linea Amtab, assicurando così continuità al servizio di trasporto pubblico durante l’esecuzione dei lavori.﻿