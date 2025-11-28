VENERDì, 28 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,427 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,427 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, Parco Maugeri tra degrado e poca sicurezza: la denuncia

“Serve un intervento subito”

Pubblicato da: redazione | Ven, 28 Novembre 2025 - 15:31
Parco Maugeri
  • 2 min

Il ﻿Parco Maugeri torna al centro dell’attenzione pubblica dopo la denuncia del consigliere comunale Luca Bratta, che nelle ultime ore ha diffuso sui social un video dal quale emergono criticità diffuse all’interno dell’area verde. Insieme al collega Pino Albore, Bratta ha documentato una situazione che definisce “inaccettabile”, soprattutto considerando che il parco è stato inaugurato appena due anni fa.

Secondo quanto segnalato, le condizioni generali dell’area mostrerebbero la necessità non solo di una manutenzione ordinaria più attenta, ma addirittura di interventi straordinari per ripristinare parti già danneggiate o abbandonate. Il consigliere punta il dito, in particolare, contro la zona dei silos, che dovrebbe essere interdetta al pubblico: gli impianti dedicati alla bonifica del sottosuolo non sarebbero funzionanti e non risulterebbe chiaro se le operazioni di risanamento siano state completate o se il terreno necessiti ancora di ulteriori lavori. Una condizione che, a suo dire, espone i cittadini a un rischio non trascurabile.

Preoccupazione anche per una piccola casetta di servizio situata nella stessa area, oggi utilizzata impropriamente come rifugio di fortuna e luogo di consumo di sostanze stupefacenti. Una presenza che crea forte allarme, considerando la vicinanza con i giochi e i percorsi frequentati quotidianamente da famiglie e bambini.

Bratta chiede un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale, sottolineando la necessità di garantire sicurezza, decoro e trasparenza nella gestione del parco. Una richiesta che rispecchia il sentimento di molti residenti della zona, preoccupati per il rapido degrado di uno spazio pubblico nato per offrire un ambiente sicuro e fruibile a tutta la comunità.

“Nel 2025 non si possono ignorare situazioni del genere”, ha scritto il consigliere sui social. “I cittadini meritano risposte e il Parco Maugeri merita tutela”. Un appello destinato a far discutere e che, con ogni probabilità, porterà a nuove richieste di chiarimento sulla gestione e sulla manutenzione dell’area verde.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, Piazza Umberto accoglie il flash...

Domani mattina, sabato 29 novembre, Piazza Umberto a Bari si trasformerà...
- 28 Novembre 2025
Eventi

Palese: torna la Sagra du Chiacone...

A Palese torna uno degli appuntamenti più golosi dell’autunno pugliese: la...
- 28 Novembre 2025
Dalla città

48° anniversario dell’omicidio di Benedetto Petrone:...

Quarantotto anni dopo la tragica morte di Benedetto Petrone, Bari ha...
- 28 Novembre 2025
Attualità

Puglia, la Dop Economy cresce e...

La Dop Economy pugliese continua a crescere e raggiunge un valore...
- 28 Novembre 2025