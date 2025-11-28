Bari, Parco Maugeri tra degrado e poca sicurezza: la denuncia

Il ﻿Parco Maugeri torna al centro dell’attenzione pubblica dopo la denuncia del consigliere comunale Luca Bratta, che nelle ultime ore ha diffuso sui social un video dal quale emergono criticità diffuse all’interno dell’area verde. Insieme al collega Pino Albore, Bratta ha documentato una situazione che definisce “inaccettabile”, soprattutto considerando che il parco è stato inaugurato appena due anni fa.

Secondo quanto segnalato, le condizioni generali dell’area mostrerebbero la necessità non solo di una manutenzione ordinaria più attenta, ma addirittura di interventi straordinari per ripristinare parti già danneggiate o abbandonate. Il consigliere punta il dito, in particolare, contro la zona dei silos, che dovrebbe essere interdetta al pubblico: gli impianti dedicati alla bonifica del sottosuolo non sarebbero funzionanti e non risulterebbe chiaro se le operazioni di risanamento siano state completate o se il terreno necessiti ancora di ulteriori lavori. Una condizione che, a suo dire, espone i cittadini a un rischio non trascurabile.

Preoccupazione anche per una piccola casetta di servizio situata nella stessa area, oggi utilizzata impropriamente come rifugio di fortuna e luogo di consumo di sostanze stupefacenti. Una presenza che crea forte allarme, considerando la vicinanza con i giochi e i percorsi frequentati quotidianamente da famiglie e bambini.

Bratta chiede un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale, sottolineando la necessità di garantire sicurezza, decoro e trasparenza nella gestione del parco. Una richiesta che rispecchia il sentimento di molti residenti della zona, preoccupati per il rapido degrado di uno spazio pubblico nato per offrire un ambiente sicuro e fruibile a tutta la comunità.

“Nel 2025 non si possono ignorare situazioni del genere”, ha scritto il consigliere sui social. “I cittadini meritano risposte e il Parco Maugeri merita tutela”. Un appello destinato a far discutere e che, con ogni probabilità, porterà a nuove richieste di chiarimento sulla gestione e sulla manutenzione dell’area verde.