Bari vecchia si prepara a illuminarsi con la magia dell’albero di Natale

La piazza più simbolica di Bari vecchia si prepara a tornare a brillare. Domani, sabato 29 novembre, alle 17.30, piazza San Nicola ospiterà l’accensione dell’albero di Natale realizzato dalla fondazione Animus in collaborazione con il Municipio I: un appuntamento diventato tradizione e molto atteso dai residenti e dai visitatori che in questo periodo vivono il quartiere con un’emozione particolare.
L’iniziativa, anche quest’anno, sarà dedicata al ricordo di Sandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari scomparso prematuramente, figura molto amata nel mondo istituzionale e associativo cittadino.
Il pomeriggio si aprirà con un momento di raccoglimento nella Basilica di San Nicola, dove verrà esposta la statua del santo patrono prima di essere accompagnata all’esterno. A rendere ancora più scenografica la cerimonia contribuiranno i timpanisti e gli sbandieratori dell’associazione “Militia Sancti Nicolai”, affiancati dai Marinai della Traslazione, che con le loro esibizioni daranno un tocco di atmosfera storica all’intero evento.
L’accensione dell’albero sarà affidata alla presidente del Municipio I, Annamaria Ferretti, e rappresenterà il cuore della serata, un momento collettivo capace di unire il lato spirituale delle celebrazioni con quello più conviviale del Natale in piazza.
L’evento è sostenuto anche dalla Confcommercio Bari-BAT, mentre le luci che illumineranno l’albero – destinato a restare in piazza fino all’11 gennaio – sono state curate da AMGAS srl, contribuendo a creare un angolo di festa nel cuore antico della città.