Bari, ex ristorante La Vela 2 a Palese: il Comune ci riprova. Al via nuovo bando

È stata pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Bari la determina che avvia l’iter per la gara finalizzata al rilascio di una concessione demaniale marittima a uso turistico-ricreativo dell’ex ristorante “La Vela 2”, sul lungomare Tenente Saverio Noviello, a Palese.

L’area oggetto della futura concessione copre circa 600 metri quadrati e comprende un manufatto edilizio di quasi 396 mq, una terrazza coperta da 100 mq e una seconda terrazza di 180 mq in parte con tensostrutture. Il bando richiederà ai partecipanti una proposta progettuale che preveda il parziale smantellamento delle strutture esistenti e il recupero delle parti residue, con possibilità di nuova volumetria senza superare quella attualmente autorizzata.

La concessione avrà una durata compresa tra 15 e 20 anni e punta a riportare in vita uno spazio da anni inutilizzato. “Continuiamo il lavoro di rigenerazione del litorale barese – ha dichiarato l’assessore alla Blue Economy, Pietro Petruzzelli – con l’obiettivo di restituire aree abbandonate alla comunità e favorire nuove iniziative imprenditoriali. Speriamo che anche in questo caso ci sia una collaborazione virtuosa con i privati”.

L’aggiudicazione avverrà tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: fino a 70 punti per la qualità tecnica (compatibilità paesaggistica e ambientale, valore architettonico, funzionalità del progetto) e fino a 30 punti per l’offerta economica. Il canone annuo base è fissato a 3.524,99 euro, cui si aggiungerà il rialzo offerto. A questo si somma l’imposta regionale, pari al 10% del canone definitivo. I concorrenti dovranno presentare anche un Piano economico-finanziario che copra l’intera durata della concessione, indicando costi, ricavi e investimenti con relativi tempi di ammortamento. La partecipazione è esclusa per i soggetti già titolari di più di due concessioni demaniali marittime nel Comune di Bari. Per le società, il divieto vale anche in presenza di rapporti di controllo con altre concessionarie.

