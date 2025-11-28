Empoli- Bari, il pre-gara. Dionisi: “Pensavo ad un Bari da zona playoff”

Il Bari prova a rialzarsi dopo la pesante e meritata sconfitta subita nell’ultimo turno casalingo contro il Frosinone. Per farlo, la compagine biancorossa si affida al nuovo tecnico Vincenzo Vivarini. Avversario di turno sarà l’Empoli di Alessio Dionisi, reduce dal blitz esterno sul campo dell’Avellino. Empoli-Bari, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, si giocherà domani, sabato 29 novembre, con fischio d’inizio alle 15.

L’AVVERSARIO – L’Empoli Football Club, meglio noto come Empoli, è una società calcistica italiana fondata nel 1920. Fa parte del gruppo ristretto di club che hanno preso parte a un campionato di massima divisione in un periodo in cui la loro città non era capoluogo di provincia, insieme a Lecco, Carpi, Cesena, Legnano, Pro Patria, Sassuolo, Novese e Casale.

Il soprannome della squadra è Azzurri, in riferimento al colore della prima divisa del club. La squadra gioca le proprie partite interne allo stadio Castellani-Computer Gross Arena, che può ospitare fino a 16.800 spettatori.Nel corso della sua storia, l’Empoli ha partecipato a 89 campionati nazionali: 50 a livello di terzo livello, 22 in Serie B e 17 in Serie A. In ambito europeo, il miglior risultato raggiunto resta la partecipazione alla Coppa UEFA 2007-2008.

Tra i principali successi del club figurano tre campionati di Serie B (2004-2005, 2017-2018 e 2020-2021), una Coppa Italia di Serie C (1995-1996) e due titoli del campionato Primavera (1998-1999 e 2020-2021). Secondo la FIGC, l’Empoli occupa il trentaduesimo posto nella graduatoria della tradizione sportiva dei club affiliati. Attualmente, si trova al 24º posto nella classifica perpetua della Serie A e al 23º nella classifica perpetua della Serie B.

LA STORIA – I precedenti tra Empoli e Bari sono 30 e il bilancio vede in vantaggio i biancorossi: 13 sono le vittorie dei galletti, 10 i pareggi, 7 i successi toscani. L’ultimo confronto allo stadio “Carlo Castellani” risale al 3 Settembre 2017 e il match si concluse con l’affermazione dei padroni di casa per 3-2 grazie alle reti di Caputo (doppietta) e Donnarumma. Per il Bari le reti di Tello e D’Elia.

I DOPPI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Francesco Caputo, Elia Caprile, Raffaele Maiello, Jacopo Dezi, Giulio Drago, Riccardo Fiamozzi, Liam Henderson, Francesco Flachi, Carlo Perrone, Sebastiano Esposito, Stefano Bianconi, Sergio Almiron, Corrado Urbano, Riccardo Fiamozzi, Massimo Brambati, Jure Balkovec.

LE PAROLE – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Empoli, ha parlato il tecnico Alessio Dionisi: “Loro hanno valori importanti e il cambio di allenatore può dare qualcosa in più. Hanno giocatori forti e vanno in gol da diverse partite consecutive. Io a inizio stagione li avevo già inseriti tra le squadre in corsa per i playoff. Per questo servirà un atteggiamento molto lucido: è un attimo fare una prestazione come a Chiavari o come ad Avellino, tutto dipende dall’approccio”. Poi, l’allenatore della compagine toscana avverte: “Domani sarà difficile, sia per la forza del Bari sia per il cambio di allenatore, e anche per l’imprevedibilità della partita. Ma l’atteggiamento conta tantissimo: non determina un singolo risultato, ma a lungo termine può condizionare un intero campionato”.

I CONVOCATI:

PORTIERI: 1.PISSARDO, 12.MARFELLA, 31.CEROFOLINI

DIFENSORI: 3.BURGIO, 13.MERONI, 15.KASSAMA, 23.VICARI, 24.DICKMANN, 25.PUCINO, 43.NIKOLAOU, 93.DORVAL

CENTROCAMPISTI: 4.CASTROVILLI, 8.PAGANO, 10.BELLOMO, 27.BRAUNODER, 29.VERRETH, 32.COLANGIULI

ATTACCANTI: 9.GYTKJAER, 11.MONCINI, 16.ANTONUCCI,17.RAO, 20.PEREIRO, 21.PARTIPILO, 99.CERRI

PROBABILI FORMAZIONI:

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ghion, Yepes, Moruzzi; Shpendi, Saporiti; Nasti.

BARI (5-3-2): Cerofolini; Dickmann, Pucino, Vicari, Nikolaou, Dorval; Castrovilli, Verreth, Braunoder; Moncini, Gytkjaer

SQUADRA ARBITRALE – Arbitrerà la gara il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Matteo Pressato della sezione di Napoli e Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. Quarto ufficiale sarà Enrico Cappai della sezione di Cagliari, mentre al VAR ci sarà Nicolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno).

Foto SSc Bari