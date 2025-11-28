VENERDì, 28 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,421 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,421 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Empoli- Bari, il pre-gara. Dionisi: “Pensavo ad un Bari da zona playoff”

Le probabili formazioni, i convocati e le parole in conferenza stampa del tecnico dell'Empoli

Pubblicato da: Nicola Lucarelli | Ven, 28 Novembre 2025 - 16:18
Dionisi
  • 5 min

Il Bari prova a rialzarsi dopo la pesante e meritata sconfitta subita nell’ultimo turno casalingo contro il Frosinone. Per farlo, la compagine biancorossa si affida al nuovo tecnico Vincenzo Vivarini. Avversario di turno sarà l’Empoli di Alessio Dionisi, reduce dal blitz esterno sul campo dell’Avellino. Empoli-Bari, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, si giocherà domani, sabato 29 novembre, con fischio d’inizio alle 15.

L’AVVERSARIO – L’Empoli Football Club, meglio noto come Empoli, è una società calcistica italiana fondata nel 1920. Fa parte del gruppo ristretto di club che hanno preso parte a un campionato di massima divisione in un periodo in cui la loro città non era capoluogo di provincia, insieme a Lecco, Carpi, Cesena, Legnano, Pro Patria, Sassuolo, Novese e Casale.

Il soprannome della squadra è Azzurri, in riferimento al colore della prima divisa del club. La squadra gioca le proprie partite interne allo stadio Castellani-Computer Gross Arena, che può ospitare fino a 16.800 spettatori.Nel corso della sua storia, l’Empoli ha partecipato a 89 campionati nazionali: 50 a livello di terzo livello, 22 in Serie B e 17 in Serie A. In ambito europeo, il miglior risultato raggiunto resta la partecipazione alla Coppa UEFA 2007-2008.
Tra i principali successi del club figurano tre campionati di Serie B (2004-2005, 2017-2018 e 2020-2021), una Coppa Italia di Serie C (1995-1996) e due titoli del campionato Primavera (1998-1999 e 2020-2021). Secondo la FIGC, l’Empoli occupa il trentaduesimo posto nella graduatoria della tradizione sportiva dei club affiliati. Attualmente, si trova al 24º posto nella classifica perpetua della Serie A e al 23º nella classifica perpetua della Serie B.

LA STORIA – I precedenti tra Empoli e Bari sono 30 e il bilancio vede in vantaggio i biancorossi: 13 sono le vittorie dei galletti, 10 i pareggi, 7 i successi toscani. L’ultimo confronto allo stadio “Carlo Castellani” risale al 3 Settembre 2017 e il match si concluse con l’affermazione dei padroni di casa per 3-2 grazie alle reti di Caputo (doppietta) e Donnarumma. Per il Bari le reti di Tello e D’Elia.

I DOPPI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Francesco Caputo, Elia Caprile, Raffaele Maiello, Jacopo Dezi, Giulio Drago, Riccardo Fiamozzi, Liam Henderson, Francesco Flachi, Carlo Perrone, Sebastiano Esposito, Stefano Bianconi, Sergio Almiron, Corrado Urbano, Riccardo Fiamozzi, Massimo Brambati, Jure Balkovec.
﻿
LE PAROLE – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Empoli, ha parlato il tecnico Alessio Dionisi: “Loro hanno valori importanti e il cambio di allenatore può dare qualcosa in più. Hanno giocatori forti e vanno in gol da diverse partite consecutive. Io a inizio stagione li avevo già inseriti tra le squadre in corsa per i playoff. Per questo servirà un atteggiamento molto lucido: è un attimo fare una prestazione come a Chiavari o come ad Avellino, tutto dipende dall’approccio”. Poi, l’allenatore della compagine toscana avverte: “Domani sarà difficile, sia per la forza del Bari sia per il cambio di allenatore, e anche per l’imprevedibilità della partita. Ma l’atteggiamento conta tantissimo: non determina un singolo risultato, ma a lungo termine può condizionare un intero campionato”.

I CONVOCATI:
PORTIERI: 1.PISSARDO, 12.MARFELLA, 31.CEROFOLINI
DIFENSORI: 3.BURGIO, 13.MERONI, 15.KASSAMA, 23.VICARI, 24.DICKMANN, 25.PUCINO, 43.NIKOLAOU, 93.DORVAL
CENTROCAMPISTI: 4.CASTROVILLI, 8.PAGANO, 10.BELLOMO, 27.BRAUNODER, 29.VERRETH, 32.COLANGIULI
ATTACCANTI: 9.GYTKJAER, 11.MONCINI, 16.ANTONUCCI,17.RAO, 20.PEREIRO, 21.PARTIPILO, 99.CERRI

PROBABILI FORMAZIONI:

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ghion, Yepes, Moruzzi; Shpendi, Saporiti; Nasti.

BARI (5-3-2): Cerofolini; Dickmann, Pucino, Vicari, Nikolaou, Dorval; Castrovilli, Verreth, Braunoder; Moncini, Gytkjaer

SQUADRA ARBITRALE – Arbitrerà la gara il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Matteo Pressato della sezione di Napoli e Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. Quarto ufficiale sarà Enrico Cappai della sezione di Cagliari, mentre al VAR ci sarà Nicolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno).

Foto SSc Bari

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, lavori sul ponte Padre Pio:...

A partire da lunedì 1 dicembre, il ponte Padre Pio in...
- 28 Novembre 2025
Dalla città

Bari vecchia si prepara a illuminarsi...

La piazza più simbolica di Bari vecchia si prepara a tornare...
- 28 Novembre 2025
Cronaca

Casamassima, carreggiata della SS100 chiusa per...

Un incidente autonomo ha costretto alla chiusura di una carreggiata della...
- 28 Novembre 2025
Cronaca

Putignano, via Gioia chiusa per distacco...

A Putignano, in via Gioia, la strada per Sammichele è al...
- 28 Novembre 2025