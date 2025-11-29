Bari, sport, talento e identità: oggi la premiazione delle eccellenze sportive baresi

Si è tenuto oggi a Palazzo della Città, l’evento di premiazione dedicato alle eccellenze sportive baresi: atleti e associazioni che nel corso del 2025 si sono distinti conquistando traguardi e riconoscimenti in numerose competizioni nazionali e internazionali.

All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Vito Leccese, il presidente del Coni Angelo Giliberto, il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti, la consigliera delegata alle relazioni con le realtà locali, enti e associazioni che promuovono e sostengono le politiche giovanili territoriali Giovanna Salemmi, l’artista Alberto Cramarossa, i presidenti di oltre 15 associazioni sportive del territorio e 90 atleti, tra cui 5 paraolimpici, protagonisti di un anno ricco di risultati nelle diverse discipline: lotta, judo, karate, calcio, tennis, nuoto, canoa, canottaggio, boxe thailandese, taekwondo, atletica.

Ad arricchire la premiazione è stata la consegna del riconoscimento artistico ideato da Alberto Cramarossa che unisce sport e poesia: “Il valore di essere”. Un trofeo simbolico in legno naturale, inciso con una frase che celebra non solo il risultato sportivo, ma l’identità e il percorso umano degli atleti: impegno, sacrificio, dedizione e crescita personale. Il premio è realizzato con materiali ecocompatibili, senza plastica né trattamenti invasivi, un manufatto artigianale che coniuga estetica, sostenibilità e significato.

Al centro del trofeo, la frase scelta dall’artista: “Lo sport è un ponte tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare.” Un messaggio che interpreta lo sport come luogo di trasformazione, dove il talento incontra il coraggio e ogni sfida diventa un’opportunità di crescita. La parola ponte richiama l’idea di passaggio, possibilità, slancio verso ciò che ancora non si è, ma si può diventare.

“Lo sport è uno straordinario strumento di coesione sociale, riconosciuto finalmente anche a livello costituzionale per il suo valore educativo, formativo e per la promozione del benessere psicofisico – ha detto il sindaco Vito Leccese – Come istituzioni dobbiamo lavorare in stretta collaborazione con scuole e associazioni sportive per promuovere, stimolare e sostenere la pratica sportiva, con particolare attenzione a tutte quelle discipline considerate “minori”, che troppo spesso restano fuori dai riflettori nonostante l’impegno enorme che richiedono. Dietro ogni vittoria, ma anche dietro ogni sconfitta, ci sono storie di sacrificio e di dedizione: degli atleti, certo, ma anche delle famiglie che li accompagnano ogni giorno, ad ogni gara e ad ogni allenamento. La città di Bari, come anticipato in questi giorni, avrà l’onore di ospitare la fiamma olimpica il 31 dicembre: sarà un’occasione preziosa per celebrare ancora una volta questi valori e i tanti sportivi che rendono grande la nostra comunità”.

“La premiazione di oggi ci permette di riconoscere il valore degli atleti e delle associazioni che portano con orgoglio i colori di Bari in Italia e in Europa – dichiara Lorenzo Leonetti – risultati che arricchiscono non solo le loro carriere, ma soprattutto la nostra comunità. Perché attraverso lo sport non si costruiscono solo successi personali, ma percorsi che ispirano altri giovani e contribuiscono a rendere migliore la nostra città. Come amministrazione continueremo a sostenere questo impegno, promuovendo una cultura sportiva fondata su merito, partecipazione e crescita collettiva”.

“Con la poetry art – ha concluso Alberto Cramarossa – ho sempre voluto dimostrare che la poesia non è un’isola per pochi, ma una lingua universale che può vivere ovunque. Anche nello sport, che è un linguaggio potente: quando incontra autenticità, lealtà, talento, lavoro, bellezza, tutto questo è già poesia. Questo premio è il modo più naturale per farle incontrare”.