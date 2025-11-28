Scoperto “cimitero” di auto rubate a Trani, carcasse smontate nelle campagne

Una ricognizione aerea dei Carabinieri del 6° Nucleo Elicotteri di Bari ha portato alla scoperta di un vero e proprio cimitero di auto rubate nelle campagne di Trani. Durante un monitoraggio di routine, dall’alto sono state individuate diverse carcasse di veicoli completamente smontati. La segnalazione è stata immediatamente girata al Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, che ha inviato sul posto i militari del Nucleo Investigativo e della Stazione di Trani.

La scena che i carabinieri si sono trovati davanti è quella tipica dei siti usati dalle batterie specializzate nei furti d’auto: utilitarie e SUV completamente cannibalizzati, privati di motori, cambi, sportelli, cruscotti e ogni componente rivendibile nel mercato illecito dei pezzi di ricambio. Gli accertamenti su targhe e numeri di telaio hanno confermato che i veicoli erano stati rubati negli ultimi mesi soprattutto ad Andria e Barletta, ma anche nel Barese e a Termoli, a testimonianza della rete capillare con cui i gruppi criminali spostano e smontano rapidamente la refurtiva.

Sul posto sono stati eseguiti rilievi tecnici da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo, alla ricerca di tracce utili a risalire agli autori del traffico illecito. L’Arma sottolinea che l’operazione rientra in un’attività di controllo costante contro i reati predatori, un fenomeno che continua a colpire il territorio con impatto significativo sulla sicurezza dei cittadini. I monitoraggi, sia a terra che dall’alto, proseguiranno nelle prossime settimane per intercettare altri siti analoghi e frenare il mercato clandestino dei ricambi.

