VENERDì, 28 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,410 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,410 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Scoperto “cimitero” di auto rubate a Trani, carcasse smontate nelle campagne

Blitz dei Carabinieri

Pubblicato da: redazione | Ven, 28 Novembre 2025 - 08:33
Carabinieri Gazzella Radiomobile (3)
  • 2 min

Una ricognizione aerea dei Carabinieri del 6° Nucleo Elicotteri di Bari ha portato alla scoperta di un vero e proprio cimitero di auto rubate nelle campagne di Trani. Durante un monitoraggio di routine, dall’alto sono state individuate diverse carcasse di veicoli completamente smontati. La segnalazione è stata immediatamente girata al Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, che ha inviato sul posto i militari del Nucleo Investigativo e della Stazione di Trani.

La scena che i carabinieri si sono trovati davanti è quella tipica dei siti usati dalle batterie specializzate nei furti d’auto: utilitarie e SUV completamente cannibalizzati, privati di motori, cambi, sportelli, cruscotti e ogni componente rivendibile nel mercato illecito dei pezzi di ricambio. Gli accertamenti su targhe e numeri di telaio hanno confermato che i veicoli erano stati rubati negli ultimi mesi soprattutto ad Andria e Barletta, ma anche nel Barese e a Termoli, a testimonianza della rete capillare con cui i gruppi criminali spostano e smontano rapidamente la refurtiva.

Sul posto sono stati eseguiti rilievi tecnici da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo, alla ricerca di tracce utili a risalire agli autori del traffico illecito. L’Arma sottolinea che l’operazione rientra in un’attività di controllo costante contro i reati predatori, un fenomeno che continua a colpire il territorio con impatto significativo sulla sicurezza dei cittadini. I monitoraggi, sia a terra che dall’alto, proseguiranno nelle prossime settimane per intercettare altri siti analoghi e frenare il mercato clandestino dei ricambi.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Puglia, ipotesi ruolo sull’ex Ilva per...

Si fa sempre più insistente l’ipotesi di un incarico nella futura...
- 28 Novembre 2025
Segnalato da voi

Pioggia a Bari, disagi al sottopasso...

Nessun avviso, solo "pioggia" di disagi per gli utenti della strada,...
- 28 Novembre 2025
Attualità

Puglia nella morsa del freddo e...

Nessuna tregua dal maltempo in Puglia dove anche per la giornata...
- 28 Novembre 2025
Cronaca , Primo Piano

Omicidio Antonella Lopez a Bari, chiesti...

La Direzione distrettuale antimafia di Bari ha chiesto 20 anni di...
- 28 Novembre 2025