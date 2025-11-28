Pioggia a Bari, disagi al sottopasso Quintino Sella: “Costretti a cambiare strada”

Nessun avviso, solo “pioggia” di disagi per gli utenti della strada, in auto e non che, poco fa, mentre stavano per attraversare il sottopasso di via Quintino Sella sono stati mandati indietro in quanto la strada era interdetta al traffico presumibilmente per via del maltempo. Si tratta di una zona molto sensibile alle piogge abbondanti, non è la prima volta che il sottopasso infatti viene chiuso al traffico nelle giornate in cui le strade diventano come laghi (in foto in basso una foto della strada in questione allagata). Attualmente non ci sono comunicazioni ufficiali in merito alla chiusura del tratto, resta solo la rabbia dei cittadini, tra loro anche anziani, costretti a dover fare il giro più lungo quando erano ormai arrivati a pochi passi dalla propria destinazione d’arrivo.

Foto repertorio