Nessuna tregua dal maltempo in Puglia dove anche per la giornata di oggi, secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, è prevista allerta gialla. In particolare sono in arrivo precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati. Nevicate mediamente al di sopra dei 700-900 m su Puglia garganica, con apporti al suolo da deboli a moderati e quota neve in rialzo.
Puglia nella morsa del freddo e del maltempo, in arrivo neve e temporali
Prevista allerta gialla
