Bari, colonnine di ricarica per i bus elettrici: gara europea per 12 milioni di euro

È in pubblicazione sull’Albo pretorio comunale la determina propedeutica all’indizione della gara europea per l’accordo quadro per la fornitura di colonnine elettriche e del software di gestione per la ricarica degli autobus del trasporto pubblico locale della città di Bari, con plafond massimo di spesa pari ad € 12.000.000,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’accordo quadro ha per oggetto la fornitura, nell’ambito dei fondi PNRR e PN Metro Plus, di colonnine elettriche del tipo all-in-one e del software di gestione per la ricarica degli autobus del Tpl: la procedura sarà interamente svolta tramite piattaforma telematica e sarà pubblicata nelle prossime ore sul portale Gare del Comune.

Nello specifico, il modello di colonnine prescelto sarà del tipo “all-in-one” con doppia pistola, di due differenti tipologie a seconda della potenza di base: la colonnina con potenza di base maggiore partirà da 140 kilowatt, quella minore da 90 kilowatt. La scelta della quantità di colonnine da acquistare della prima o della seconda tipologia sarà determinata in funzione delle caratteristiche delle batterie e dei sistemi di ricarica dei 135 autobus a emissioni zero con alimentazione elettrica, acquistati dall’amministrazione con finanziamenti PNRR per rinnovare la flotta del trasporto pubblico locale.

Considerando le stime effettuate dagli uffici tecnici, con il primo contratto attuativo dell’accordo quadro che andrà in gara, sarà possibile acquistare colonnine per circa 60 postazioni in corso di realizzazione nella sede dell’Amtab, e ulteriori 40 per l’infrastruttura di ricarica di prossima realizzazione in via Mitolo. Complessivamente, si stima che, nell’ambito dell’accordo quadro, si potrà completare la fornitura di 150/160 colonnine, destinate anche ai nuovi capolinea del trasporto pubblico locale.

“La gara europea che sarà pubblicata nei prossimi giorni è un ulteriore passo avanti nella rivoluzione, in chiave green, del trasporto pubblico locale, che stiamo conducendo con convinzione nel nome della mobilità sostenibile – ha spiegato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. In questo senso dobbiamo immaginare, come strade parallele che convergono, l’acquisto di 135 nuovi bus elettrici, la realizzazione delle due stazioni di ricarica, di cui una nel parcheggio Amtab, e ora la gara per acquistare le colonnine, necessarie ad alimentare i bus. Per usare una metafora, in questo momento stiamo comprando le lampadine che accenderanno il nuovo impianto di illuminazione, completamente rinnovato. Voglio ricordare, ancora una volta, che il 90 per cento del parco mezzi Amtab diventerà elettrico: una grande rivoluzione per il trasporto pubblico locale di Bari. È un segnale importante di come la sinergia tra Comune di Bari e Amtab stia producendo risultati concreti, destinati a incidere in modo significativo sulla qualità del servizio. In questo senso va sottolineato il grande impegno dell’amministratore unico Luca D’Amore, con il quale stiamo riprogrammando il futuro del trasporto pubblico cittadino”.