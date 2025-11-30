Bari, al Libertà 100 volontari in azione, 400 kg di rifiuti e 500 mozziconi raccolti

Ieri mattina, nelle aree limitrofe al Parco Maugeri, circa 100 volontari di Plastic Free, Retake, Custodi della Bellezza, dalla Chiesa San Carlo Borromeo e da un gruppo di studenti Erasmus giunti da tutta Europa hanno partecipato a un ampio intervento di pulizia, sfidando freddo e pioggia pur di restituire bellezza a una zona messa a dura prova. In poche ore sono stati raccolti 400 kg di rifiuti e circa 500 mozziconi di sigaretta, oltre a copertoni, ingombranti e immondizia di varia natura, poi ritirati dal personale di AMIU.

Il grande clean-up – cui hanno partecipato anche Lucia Schinzano, della Consulta Ambiente, l’assessora all’Ambiente Elda Perlino e il divulgatore civico Andrea Sibilano (Sii Felice Sei a Bari) – è nato da una richiesta di don Angelo Cassano, parroco della Chiesa San Carlo Borromeo, referente di Libera Puglia e presidente dell’associazione Giuseppe Moscati, realtà molto attive nella solidarietà sociale sul territorio.

Il Parco Maugeri è un piccolo gioiello del quartiere, curato con grande professionalità da Multiservizi, che mantiene aiuole, prato inglese, arbusti e alberi in condizioni eccellenti. Nonostante ciò, persistono criticità significative legate soprattutto al vandalismo, ai micro-accampamenti e alla gestione delle deiezioni canine. Nonostante la presenza di un’area di sgambamento, centinaia di cani vengono ancora portati nel giardino per i propri bisogni, rendendo inutilizzabili ampie porzioni del prato e limitando gli spazi destinati ai bambini. Le aiuole, impregnate di urina, complicano ulteriormente il lavoro quotidiano degli operatori.

Difficoltà analoghe emergono nelle aree di parcheggio circostanti, dove l’accumulo di rifiuti, la pulizia complessa a causa delle auto parcheggiate, la presenza di micro-accampamenti e gli effetti del mercato rionale rendono ancora più delicata la gestione del perimetro. L’assessore Scaramuzzi ha annunciato che i lavori di riqualificazione partiranno entro la fine dell’anno, un intervento atteso che potrà finalmente restituire decoro all’intera zona.

Nel quartiere Libertà, Retake continua a investire energie e responsabilità diretta. Un esempio concreto è l’intervento all’Istituto Bianchi Dottula: l’edificio era stato completamente ripulito dalle scritte vandaliche grazie al lavoro dei volontari e alla donazione di oltre 400 euro in materiali, accompagnata dal tradizionale secchiello d’oro. Quel gesto rappresenta un impegno reciproco: chi lo riceve accetta di intervenire tempestivamente in caso di nuove scritte. Tuttavia, abbiamo appreso che i materiali sono stati gettati via e che la scuola è oggi nuovamente segnata da graffiti e affissioni abusive. È la prova che senza una collaborazione attiva e continuativa, il vandalismo torna immediatamente.

«Il quartiere Libertà è popoloso, complesso e segnato da comportamenti incivili radicati. Ma proprio per questo non possiamo arretrare. Il clean-up al Parco Maugeri dimostra che quando cittadini, associazioni e scuole lavorano insieme, il cambiamento è possibile. Nessuno può farcela da solo: servono interventi puntuali di AMIU, procedure praticabili per le segnalazioni alla Polizia Municipale e una collaborazione vera da parte di residenti e istituzioni. La bellezza è una responsabilità condivisa» – dichiara Annalisa Condurro, responsabile Retake Bari.