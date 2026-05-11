Festa di San Nicola, controlli rafforzati a Bari: 845 persone identificate e un arresto

Controlli intensificati nel centro di Bari durante i festeggiamenti dedicati a San Nicola. La Polizia di Stato ha rafforzato i servizi di vigilanza e prevenzione in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono, con l’obiettivo di garantire sicurezza e contrastare fenomeni di illegalità nelle aree maggiormente frequentate da cittadini e turisti. Le attività sono state svolte dalle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico insieme agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”.

Nel corso dei controlli sono state identificate 845 persone, di cui 235 con precedenti di polizia e 57 cittadini stranieri. Verificati anche 667 veicoli ed elevate 12 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada. Le operazioni hanno portato inoltre all’esecuzione di perquisizioni personali e locali, con l’arresto di una persona e il deferimento in stato di libertà di altre otto.

Una persona è stata segnalata all’Autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale, mentre sono stati emessi due provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale. Nel mirino degli agenti anche alcune attività commerciali: effettuati controlli amministrativi in due esercizi pubblici, tra cui un centro scommesse, per verificare il rispetto della normativa vigente. La Questura fa sapere che i servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, in concomitanza con gli eventi legati alla festa patronale, per rafforzare la percezione di sicurezza e presidiare le zone più frequentate della città.

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