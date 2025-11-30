Bari, controlli della polizia locale su tir e auto: 36 multe

Nuovi controlli della Polizia Locale sulle strade della città. Positivo l’esito del servizio congiunto con il personale della Motorizzazione Civile della settimana appena trascorsa. In totale sono stati controllati 16 veicoli ed emesse 36 multe di cui:

4 violazioni accertate e contestate ex art. 179 c 2 e 9 cds (circolazione con tachigrafo non conforme/ non funzionanti) con 6 patenti di guida ritirate ai fini della sospensione;

2 violazioni contestate ex art. 12 DLG 136/2016 (mancata comunicazione di distacco del lavoratore straniero presso il Ministero del Lavoro Italiano);

1 violazione x art 46 Legge 298/1974 (trasporto internazionale di merci abusivo in mancanza di titolo autorizzativo) con conseguente fermo amministrativo di 3 mesi del complesso veicolare;

29 violazioni (alcune ripetute per lo stesso conducente/veicolo) ex art 174 co 4 – 5 – 6 e 7 cds (mancato rispetto dei tempi di guida, riposo ed interruzione da parte dei conducenti professionali).

“Una azione incisiva quella della Polizia Locale su un settore così delicato come quello dell’Autotrasporto che continua ogni giorno e proseguirà nei prossimi mesi con un team operativo di alta professionalità ed appositamente formato per i controlli sulla circolazione dei mezzi pesanti per la tecnologia oggi presente e disponibile sul mercato, per il rispetto delle regole”, si legge in una nota.