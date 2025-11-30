Sanremo, svelati i nomi dei big: ci sono anche artisti pugliesi

Carlo Conti come da tradizione ha svelato in diretta al Tg1 delle 13.30 i nomi dei 30 Big in gara a Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Un annuncio posticipato di sette giorni per il lutto per la scomparsa di Ornella Vanoni, tra le grandi protagoniste del Festival. E non mancherà neanche l’impronta pugliese con artisti come Raf, Serena Brancale e Ermal Meta.

Eccoli:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka 7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

Nei brani scelti per il prossimo Festival di Sanremo “c’è tantissima varietà, tanto fermento, è la dimostrazione che la musica italiana è in grande evoluzione. Ci sono tantissimi esordi e qualche conferma e tanti sapori musicali diversi”, ha detto il direttore artistico del Festival.

“Spero – ha aggiunto – di aver avuto fortuna come l’anno scorso e di aver scelto canzoni che resteranno nel tempo. La speranza è di aver ampliato il ventaglio dei gusti musicali per accontentare tutti gli spettatori”. Poi ha auspicato “tanto divertimento e della buona musica. Alcuni brani faranno riflettere, altri ballare. Spero saranno tutte hit e che entrino a far parte della nostra colonna sonora”