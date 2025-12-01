Meteo: inizia dicembre e tornano pioggia e neve

Il fine settimana ci ha portato un po’ di tregua, ma con i primi giorni di dicembre è attesa una nuova perturbazione e quindi, inevitabilmente, un nuovo peggioramento del tempo. Insomma, molti italiani torneranno ad aprire l’ombrello mentre la neve imbiancherà di nuovo diverse aree di montagna. Quindi cosa dobbiamo attenderci nella prima parte della nuova settimana? Il team Giuliacci spiega quali sono le indicazioni che arrivano dalle proiezioni più aggiornate dei modelli previsionali.

Le ultima mappe meteo confermano che la nuova settimana inizierà, lunedì 1 dicembre, con nuvole su gran parte d’Italia e con piogge sparse che nel corso del giorno bagneranno soprattutto Liguria, Lombardia, Venezie, Emilia, Toscana, Umbra e Lazio, con nevicate su Alpi e Appennino Settentrionale al di sopra di 800-1200 metri, mentre le temperature si aggireranno attorno a valori nella norma solo di poco al di sopra. Martedì 2 dicembre il maltempo si sposterà verso sud: pioverà quindi soprattutto in Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria Tirrenica, con neve solo sulle vette più alte dell’Appennino Centrale. E nei giorni successivi?

Le ultime proiezioni indicano che per mercoledì 3 dicembre è probabile, inizialmente, un generale miglioramento del tempo, tuttavia la pausa del maltempo sarà solo temporanea perchè appare confermato, per la seconda parte della giornata, l’arrivo di un’altra perturbazione e quindi nuove piogge, soprattutto al Nordovest e Sardegna, con delle nevicate sulle Alpi Occidentali al di sopra di 1000 metri circa.