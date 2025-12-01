LUNEDì, 01 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,487 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,487 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Meteo: inizia dicembre e tornano pioggia e neve

Nuovo peggioramento del tempo dal sapore tipico di inizio inverno

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Dicembre 2025 - 09:28
maltempo pioggia lungomare piazza diaz
  • 55 sec

Il fine settimana ci ha portato un po’ di tregua, ma con i primi giorni di dicembre è attesa una nuova perturbazione e quindi, inevitabilmente, un nuovo peggioramento del tempo. Insomma, molti italiani torneranno ad aprire l’ombrello mentre la neve imbiancherà di nuovo diverse aree di montagna. Quindi cosa dobbiamo attenderci nella prima parte della nuova settimana? Il team Giuliacci spiega quali sono le indicazioni che arrivano dalle proiezioni più aggiornate dei modelli previsionali.

Le ultima mappe meteo confermano che la nuova settimana inizierà, lunedì 1 dicembre, con nuvole su gran parte d’Italia e con piogge sparse che nel corso del giorno bagneranno soprattutto Liguria, Lombardia, Venezie, Emilia, Toscana, Umbra e Lazio, con nevicate su Alpi e Appennino Settentrionale al di sopra di 800-1200 metri, mentre le temperature si aggireranno attorno a valori nella norma solo di poco al di sopra. Martedì 2 dicembre il maltempo si sposterà verso sud: pioverà quindi soprattutto in Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria Tirrenica, con neve solo sulle vette più alte dell’Appennino Centrale. E nei giorni successivi?

Le ultime proiezioni indicano che per mercoledì 3 dicembre è probabile, inizialmente, un generale miglioramento del tempo, tuttavia la pausa del maltempo sarà solo temporanea perchè appare confermato, per la seconda parte della giornata, l’arrivo di un’altra perturbazione e quindi nuove piogge, soprattutto al Nordovest e Sardegna, con delle nevicate sulle Alpi Occidentali al di sopra di 1000 metri circa.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Il Natale accende piazza Umberto e...

Le luci del Natale stanno per accendersi su Bari, ma quest’anno...
- 1 Dicembre 2025
Dalla città

Bari punta sul turismo invernale: siglato...

Bari guarda sempre più lontano e lo fa con un nuovo...
- 1 Dicembre 2025
Nazionale , Sport

Il mondo del tennis piange Nicola...

Nicola Pietrangeli se n’è andato così, in punta di piedi, come...
- 1 Dicembre 2025
Nazionale

Meteo: inizia dicembre e tornano pioggia...

Il fine settimana ci ha portato un po' di tregua, ma...
- 1 Dicembre 2025