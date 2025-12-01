LUNEDì, 01 DICEMBRE 2025
A Bari arriva la musica sul cantiere di via Argiro: Lisa Manosperti Quartet apre la rassegna

Con un omaggio a Mia Martini. Domani

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Dicembre 2025 - 09:34
cantiere via argiro (1)
  • 2 min

Prende il via Note di Cantiere, nuova iniziativa del Comune di Bari in collazione con Puglia Culture che trasforma il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto. Martedì 2 dicembre dalle 18.30 alle 20.30 in programma l’esibizione di Lisa Manosperti Quartet con “Chiamatemi Mimì” tra musica e parole, sul palco Lisa Manosperti voce, Andrea Gargiulo pianoforte, Filippo de Salvo Basso, Saverio Petruzzellis Batteria. “Misurarsi con Mia Martini è un impresa ardua – commenta Lisa Manosperti – Perciò ho deciso di raccontare Mimi’ a modo mio, tra musica e parole, in un percorso tra alcune delle canzoni più famose da lei portate al successo e alcune chicche meno conosciute ma ugualmente di incredibile bellezza. Mi piace pensare che attraverso una delicata reinterpretazione la voce di Mia ancora faccia breccia nei cuori e nell’anima di chi ascolta”. Note di Cantiere, ideato come un format replicabile in altre aree cittadine, intende trasformare i lavori in corso in un’opportunità di partecipazione, collaborazione e rinascita urbana anche per sostenere i commercianti e valorizzare via Argiro come simbolo di una città che cresce insieme.

In programma 11 concerti gratuiti, con il coordinamento artistico di Francesca Leone e Roberto Ottaviano, di una selezione di talenti del jazz pugliese per trasformare i lavori di riqualificazione urbana in un’occasione di rigenerazione culturale. Il calendario di Note di Cantiere proseguirà con i concerti di Gianna Montecalvo Quartet (venerdì 5 dicembre), Serena Grittani Quartet (venerdì 12 dicembre), Solfrizzi Swing 31 (venerdì 19 dicembre), Francesca Leone e Paolo Magno 4tet (martedì 23 dicembre), Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio (venerdì 2 gennaio), Roberto Ottaviano Pinturas (venerdì 9 gennaio), Paola Arnesano & Vince Abbracciante (venerdì 16 gennaio), Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte (venerdì 23 gennaio), Alberto di Leone Quartet (venerdì 30 gennaio) e Portraits from the songbook (venerdì 6 febbraio). I concerti gratuiti sono in programma dalle ore 18.30 alle ore 20.30 fatta eccezione per il concerto in programma martedì 23 dicembre che si svolgerà dalle ore 12.30 alle ore 14.30

