A Bari arriva la musica sul cantiere di via Argiro: Lisa Manosperti Quartet apre la rassegna

Prende il via Note di Cantiere, nuova iniziativa del Comune di Bari in collazione con Puglia Culture che trasforma il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto. Martedì 2 dicembre dalle 18.30 alle 20.30 in programma l’esibizione di Lisa Manosperti Quartet con “Chiamatemi Mimì” tra musica e parole, sul palco Lisa Manosperti voce, Andrea Gargiulo pianoforte, Filippo de Salvo Basso, Saverio Petruzzellis Batteria. “Misurarsi con Mia Martini è un impresa ardua – commenta Lisa Manosperti – Perciò ho deciso di raccontare Mimi’ a modo mio, tra musica e parole, in un percorso tra alcune delle canzoni più famose da lei portate al successo e alcune chicche meno conosciute ma ugualmente di incredibile bellezza. Mi piace pensare che attraverso una delicata reinterpretazione la voce di Mia ancora faccia breccia nei cuori e nell’anima di chi ascolta”. Note di Cantiere, ideato come un format replicabile in altre aree cittadine, intende trasformare i lavori in corso in un’opportunità di partecipazione, collaborazione e rinascita urbana anche per sostenere i commercianti e valorizzare via Argiro come simbolo di una città che cresce insieme.

In programma 11 concerti gratuiti, con il coordinamento artistico di Francesca Leone e Roberto Ottaviano, di una selezione di talenti del jazz pugliese per trasformare i lavori di riqualificazione urbana in un’occasione di rigenerazione culturale. Il calendario di Note di Cantiere proseguirà con i concerti di Gianna Montecalvo Quartet (venerdì 5 dicembre), Serena Grittani Quartet (venerdì 12 dicembre), Solfrizzi Swing 31 (venerdì 19 dicembre), Francesca Leone e Paolo Magno 4tet (martedì 23 dicembre), Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio (venerdì 2 gennaio), Roberto Ottaviano Pinturas (venerdì 9 gennaio), Paola Arnesano & Vince Abbracciante (venerdì 16 gennaio), Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte (venerdì 23 gennaio), Alberto di Leone Quartet (venerdì 30 gennaio) e Portraits from the songbook (venerdì 6 febbraio). I concerti gratuiti sono in programma dalle ore 18.30 alle ore 20.30 fatta eccezione per il concerto in programma martedì 23 dicembre che si svolgerà dalle ore 12.30 alle ore 14.30