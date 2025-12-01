Bari, lunghe code alla posta del San Paolo. “Un solo ufficio postale e anziani al freddo. Situazione paradossale”: la denuncia

Lunghe code questa mattina all’ufficio postale di viale Lazio al quartiere San Paolo dove dalle primissime ore del mattino i pensionati sfidando le bassissime temperature. Sono in coda per riscuotere le pensione e tredicesima. La foto e la denuncia arrivano da Francesco Vitti, Consigliere di Municipio 3 contestualmente al coordinatore di FdI del 3 municipio Francesco Antelmi. “Se l’ufficio postale di Piazza Europa (chiuso da diversi mesi per ristrutturazione) fosse operativo , non dico che non avremmo avuto confusione ma almeno non ci sarebbe stata la calca che vediamo adesso. La situazione è paradossale, non è possibile che un Quartiere di oltre 30.000 abitanti abbia un solo ufficio postale e che nell’intero Municipio 3, che nella totalità conta oltre 50.000 abitanti, ci siano soli 3 uffici postali.

Da luglio l’ufficio postale di piazza Europa, nel quartiere San Paolo, è chiuso per lavori di ristrutturazione. Le serrande abbassate da mesi hanno lasciato un intero quartiere con un solo punto di riferimento attivo: l’ufficio di viale Lazio. Il risultato è un vero e proprio caos quotidiano. Pensionati costretti a mettersi in fila all’alba per il ritiro della pensione, file interminabili davanti agli sportelli e ai bancomat – spesso non funzionanti o attivi a giorni alterni – e migrazioni forzate di chi, non avendo mezzi propri, deve raggiungere a fatica l’altro ufficio.

Secondo quanto riferito dai residenti, ma anche come confermato da Poste che lo scorso settembre aveva mandato un chiarimento in merito, la chiusura dell’ufficio di piazza Europa sarebbe legata a infiltrazioni d’acqua, ma, denunciano i cittadini “a distanza di mesi nessun operaio è stato visto all’opera continuano solo ad essere rimandati i lavori (foto in basso)”. Nel frattempo anche la Casa della Salute di via Cacudi, sempre per lo stesso motivo, è chiusa e, anche in questo caso, sempre secondo i cittadini, non ci sarebbero cantieri in vista.