Emiliano saluta il Consiglio regionale di Bari: ultimo incontro nell’Agorà

Il saluto del Governatore uscente a dipendenti e consiglieri

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Dicembre 2025 - 20:12
emiliano consegna specializzandi uniba (1)
  • 8 sec

Nelle ultime ore del suo lungo percorso alla guida della Puglia, Michele Emiliano ha scelto un gesto semplice ma significativo: incontrare di persona chi ha condiviso con lui questi anni di lavoro. Domani mattina, alle 11, l’Agorà del Consiglio regionale diventerà il luogo dell’ultimo saluto del governatore uscente a dipendenti e consiglieri, di maggioranza e opposizione. Un appuntamento informale, annunciato con un messaggio diretto che suona come un ringraziamento collettivo, prima che la pagina politica si volti definitivamente.

Il cambio al vertice, sancito dal risultato elettorale del 23 e 24 novembre che ha premiato Antonio Decaro, dovrà attendere ancora la proclamazione ufficiale del nuovo presidente e dei consiglieri eletti. Una procedura che, come spesso accade, potrebbe richiedere settimane. Fino a quel momento, Emiliano continuerà a gestire l’ordinaria amministrazione, mentre il Consiglio si prepara a una nuova stagione.

