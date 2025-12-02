MARTEDì, 02 DICEMBRE 2025
Caso Albanese, il sindaco: “Ho condannato le sue dichiarazioni, ma non c’è da fare passo indietro sulle chiavi della città”

Dopo le dichiarazioni della relatrice Onu sull'attacco alla redazione de "La Stampa"

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Dicembre 2025 - 11:48
leccese petruzzelli
  • 24 sec

Riflettendo sull’assalto di un gruppo di alcuni manifestanti per la Palestina alla redazione de “La Stampa”, Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sui territori palestinesi, ha condannato la violenza sottolineando però come la vicenda costituisca “un monito” ai giornalisti per “tornare a fare il proprio lavoro”.
Parole che hanno fatto il giro dell’Italia e che hanno portato diversi comuni a revocarle la cittadinanza. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha donato le chiavi della città qualche mese fa alla stessa relatrice. “Io ho detto con grande fermezza  – ha detto oggi Leccese – che il monito che ha espresso l’Albanese alla stampa non fa parte nè della mia cultura nè della mia formazione politica. Non lo condivido e l’ho condannata con grande decisione. Ma ho ribadito che il conferimento delle chiavi della città non è legato ad una persona ma ad una idea e ad un gesto di solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Non c’è nessun passo indietro da fare perché non c’è un atto formale, non è una cittadinanza onoraria”.

