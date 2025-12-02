MARTEDì, 02 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,510 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,510 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Dal 5 al 7 dicembre per la prima volta a Bari i campionati a squadre di squash

La presentazione oggi

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Dicembre 2025 - 12:31
02-12-25 dal 5 al 7 dicembre per la prima volta a Bari i campionati a squadre di squash
  • 2 min

Si terranno a Bari da venerdì 5 a domenica 7 dicembre i campionati assoluti a squadre di squash “Trofeo Vignuzzi”. Alla competizione, in programma presso lo Squash Center Bari, in strada Santa Caterina 16, organizzata in collaborazione con la DeBa Team, parteciperanno otto squadre provenienti da tutta l’Italia, che si affronteranno in una fase di qualificazioni, per poi accedere alle fasi finali sabato 6 dicembre. Durante la sosta tra un incontro e l’altro è prevista anche un’esibizione di squash 57, una sorta di variante dello squash tradizionale.

La squadra barese sarà rappresentata dai fratelli Daniele e Simone De Bartolomeo, già campioni italiani ed europei di squash nelle rispettive categorie. Si tratta di due atleti molto promettenti, di 20 e 18 anni, che questa mattina sono stati accolti a Palazzo della Città dal consigliere delegato del sindaco per lo Sport Lorenzo Leonetti, assieme al titolare del centro sportivo Squash Center Bari Dino Ranieri e al padre dei ragazzi, Gianluca De Bartolomeo. Tra i partecipanti al torneo figurano anche Greg Lobban e Iker Pajares, numeri 20 e 22 della classifica mondiale.

“Ospitare per la prima volta una tappa così prestigiosa della disciplina olimpica dello squash – commenta Lorenzo Leonetti – è un grande orgoglio, non solo per il movimento sportivo barese ma per l’intera città. Lo squash è uno sport che coniuga resilienza, tecnica, capacità fisica e, soprattutto, una passione straordinaria: la stessa che hanno dimostrato i ragazzi che rappresenteranno il team barese in questo importante trofeo. Invito tutti i cittadini a partecipare e a sostenere con entusiasmo lo squash barese in questo torneo. Una grande affluenza rappresenta il miglior incoraggiamento per i nostri atleti”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Officina meccanica abusiva a Ostuni, sequestro...

I finanzieri di Ostuni nell’ambito dell’incessante attività di controllo economico del...
- 2 Dicembre 2025
Cronaca

“Non voleva rapire bambina ma rubare...

La Corte di Appello di Bari ha assolto «perché il fatto...
- 2 Dicembre 2025
Sport

Dal 5 al 7 dicembre per...

Si terranno a Bari da venerdì 5 a domenica 7 dicembre...
- 2 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, a rilento le modifiche per...

È partito ieri mattina l’aggiornamento della Zona a Traffico Limitato di...
- 2 Dicembre 2025