Juve Stabia – Bari: la storia. Magalini: “Abbiamo calciatori di valore”

Ripartire dopo un 5-0 non è impresa semplice, soprattutto dopo il caos mediatico che ha accompagnato la débâcle dei galletti contro l’Empoli. I biancorossi di Vivarini sono chiamati a un pronto riscatto nella gara di recupero contro la Juve Stabia, in programma domani 4 dicembre. La formazione campana occupa la decima posizione in classifica ed è reduce dal pari interno contro la capolista Monza. Fischio d’inizio alle 19.30.

L’AVVERSARIO – La Società Sportiva Juve Stabia, è una società calcistica italiana con sede nel comune di Castellammare di Stabia. La storia calcistica di Castellammare di Stabia ebbe origine nel 1907, quando nacque lo Stabia Sporting Club società fondata dai fratelli Romano e Pauzano Weiss. Dopo alcuni anni di attività in ambito locale, il club si affiliò alla FIGC Campania nel 1914 e iniziò l’attività ufficiale disputando dei campionati di Terza Categoria.

Nel 2002 fu affiliato un nuovo titolo sportivo in Terza Categoria che, fondendosi con quello del Comprensorio Nola originò il Comprensorio Stabia. Tale operazione consentì al neocostituito sodalizio di partire dalla Serie D. Nel 2003-2004 divenne Società Sportiva Juve Stabia, e fu promossa in Serie C2, vincendo inoltre la Coppa Italia Serie D. Dopo tre stagioni in terza serie, nell’annata 2023-2024 le Vespe vincono il girone C, conquistando una nuova promozione in Serie B con tre giornate d’anticipo.

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Juve Stabia sono 12 con 5 vittorie biancorosse, 2 pareggi e 5 successi campani. Allo stadio “Romeo Menti” si sono disputate 6 gare ed il bilancio è nettamente favorevole ai padroni di casa con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 affermazione dei galletti.

I DOPPI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. Ricordiamo: Alessandro Mallamo, Riccardo Improta, Adriano Montalto, Vittorio Parigini, Denis Tonucci, Daniele Paponi, Karamoko Cissé, Kingsley Boateng, Andrea De Falco, Salvatore Bruno, Davide Di Gennaro, Antonio La Fortezza, Luigi Imparato, Matteo Contini e Giacomo Losi. Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo Guido Carboni

LE PAROLE – A proposito di tecnici, ecco le dichiarazioni pre gara dell’allenatore del Bari, Vincenzo Vivarini: “Al richiamo del Bari non si può dire di no: servirà soprattutto parlare poco e lavorare tanto per uscire da un momento difficile, segnato dalla “metamorfosi” vista tra i primi 40 minuti di Empoli e il crollo del secondo tempo. Dobbiamo fare blocco unico e cercherò di cambiare il meno possibile, pur riconoscendo che la squadra, costruita per la difesa a quattro, per caratteristiche è più facile che giochi a cinque”.

Molto nette le parole del direttore sportivo Giuseppe Magalini, che ha rivendicato la scelta dell’allenatore: “Conosco Vivarini perché ci ho lavorato per due anni, crediamo possa darci una mano da un punto di vista di sviluppo di gioco. È l’allenatore che abbiamo valutato subito con Di Cesare, che è stato suo calciatore”. Sul mercato ha confermato un dialogo quotidiano con la società: “Aspettiamo l’attimo per capire la funzionalità del progetto tecnico, poi ci faremo trovare pronti”. Magalini ha ricordato anche come, nonostante la classifica attuale, la squadra sia ritenuta valida: “Il 2 settembre i commenti di tutti erano molto diversi da questi. Siamo convinti che ci sono dei valori nei giocatori che abbiamo”.

Ancora più dirette le parole dell’ex capitano Valerio Di Cesare, che dopo la batosta di Empoli ha parlato di confronto quotidiano e di una squadra “dispiaciuta com’è giusto che sia”. Di Cesare ha ammesso che “quando prendi una batosta del genere tocchi il fondo e devi per forza reagire” e ha definito la partita di domani “fondamentale”. Il vice Ds è tornato anche sull’episodio post-partita: “Magari ho sbagliato a utilizzare la parolaccia, non ce l’avevo con il giornalista. In quel momento è venuto fuori quello che per me è Bari, io sono qui da dieci anni.Quello che posso garantire è la massima trasparenza e il massimo impegno. Mi sento tanto responsabile della situazione, ma non pensate che io sia felice dell’andamento della stagione”.

PROBABILI FORMAZIONI:

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente, Giorgini, Bellich, Stabile, Carissoni, Pierobon, Correia, Mosti, Piscopo, Gabrielloni, Candellone All. Abate

BARI (3-5-2): Cerofolini, Meroni, Vicari, Nikolaou, Dickmann, Braunoder, Verreth, Castrovilli, Dorval, Gytkjaer, Moncini. All. Vivarini.

SQUADRA ARBITRALE: Sarà il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo a dirigere il match. Gli assistenti saranno Federico Fontani della sezione di Siena e Ivan Catallo della sezione di Frosinone. Quarto ufficiale sarà Fabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore, mentre al VAR ci sarà Alberto Santoro (Messina), coadiuvato dall’ AVAR Davide Ghersini (Genova).