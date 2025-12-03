MERCOLEDì, 03 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,530 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,530 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, arriva il Natale anche a san Girolamo. I residenti: “Il Comune poteva fare qualcosa di più”

Non sono del tutto soddisfatti

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Dicembre 2025 - 11:09
natale san girolamo
  • 2 sec

Non sono del tutto soddisfatti i residenti del quartiere San Girolamo per gli addobbi scelti dal Comune per illuminare le loro strade e respirare l’atmosfera natalizia. Nonostante, dicono, “quest’anno gli alberi di Natale sono arrivati in anticipo rispetto agli anni scorsi”.

“Apprezziamo lo sforzo fatto dal Municipio – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook Vivere il Comitato San Girolamo – Fesca – ma il Comune qualche luminaria in più poteva metterla per animare due quartieri che anno dopo anno crescono sia di popolazione e sia di attiva commerciali. Fortunatamente le attività commerciali non si sono perse d’animo e con le loro forze hanno illuminato le loro attività dando al quartiere un aria natalizia”.

foto Vivere il Comitato San Girolamo – Fesca

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, Sofia è affetta da una...

Una raccolta fondi per la ricerca di una rara malattia genetica...
- 3 Dicembre 2025
Cronaca

Travolge 15enne con la sua bicicletta...

Un 15enne è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione...
- 3 Dicembre 2025
Attualità

A Capurso la semifinale della migliore...

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre, in piazza Gramsci a Capurso...
- 3 Dicembre 2025
Amici a quattro zampe

Bari e la triste storia di...

E' una triste storia quella che che protagonista Ottanio, un bellissimo...
- 3 Dicembre 2025