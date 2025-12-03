Bari, arriva il Natale anche a san Girolamo. I residenti: “Il Comune poteva fare qualcosa di più”

Non sono del tutto soddisfatti i residenti del quartiere San Girolamo per gli addobbi scelti dal Comune per illuminare le loro strade e respirare l’atmosfera natalizia. Nonostante, dicono, “quest’anno gli alberi di Natale sono arrivati in anticipo rispetto agli anni scorsi”.

“Apprezziamo lo sforzo fatto dal Municipio – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook Vivere il Comitato San Girolamo – Fesca – ma il Comune qualche luminaria in più poteva metterla per animare due quartieri che anno dopo anno crescono sia di popolazione e sia di attiva commerciali. Fortunatamente le attività commerciali non si sono perse d’animo e con le loro forze hanno illuminato le loro attività dando al quartiere un aria natalizia”.

foto Vivere il Comitato San Girolamo – Fesca