MERCOLEDì, 03 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,530 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,530 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

L’atmosfera natalizia sta per entrare nel vivo a Bari: in corso allestimento anche delle casette del mercatino sulla Muraglia

Dal 6 al 26 dicembre

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Dicembre 2025 - 16:38
mercatini di natale
  • 54 sec

L’atmosfera natalizia comincia a farsi sentire anche a Bari, dove prende forma uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il mercatino sulla Muraglia che animerà il tradizionale villaggio natalizio dal 6 al 26 dicembre. Proprio in queste ore è in corso l’allestimento delle tipiche casette bianche.

Come da tradizione, saranno 30 le caratteristiche casette in legno che daranno vita a un percorso scintillante e profumato di festa, lungo via Venezia, nel tratto che collega piazza del Ferrarese al Fortino Sant’Antonio, nel cuore della città vecchia. Alcune postazioni, da tre a cinque, saranno riservate a realtà del volontariato e a istituzioni benefiche, per sottolineare il valore solidale del Natale barese.

L’invito è rivolto a chiunque voglia esporre o vendere prodotti autentici e di qualità: dagli artigiani che realizzano oggetti unici o ricavati da materiali di recupero, agli artisti del gusto che propongono conserve, dolci e specialità tipiche pugliesi non industriali. Spazio anche alle creazioni in legno, cera, tessuto e ai presepi fatti a mano, simbolo intramontabile delle festività. L’amministrazione, in ogni caso, si riserva di selezionare solo i prodotti che rispettino lo spirito natalizio e il carattere artigianale dell’evento.

Le casette saranno aperte ogni giorno, festivi compresi, dalle 10 alle 22.30, con una speciale apertura fino a mezzanotte il 23 dicembre, alla vigilia della vigilia. Gli espositori dovranno garantire la presenza costante durante gli orari di apertura o delegare un incaricato.

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, Sofia è affetta da una...

Una raccolta fondi per la ricerca di una rara malattia genetica...
- 3 Dicembre 2025
Cronaca

Travolge 15enne con la sua bicicletta...

Un 15enne è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione...
- 3 Dicembre 2025
Attualità

A Capurso la semifinale della migliore...

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre, in piazza Gramsci a Capurso...
- 3 Dicembre 2025
Amici a quattro zampe

Bari e la triste storia di...

E' una triste storia quella che che protagonista Ottanio, un bellissimo...
- 3 Dicembre 2025