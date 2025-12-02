“Verde urbano – Verso il nuovo Piano urbano del verde della Città di Bari”: domani l’incontro al Politecnico

Si terrà domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 16, nell’aula magna del Dipartimento ArCoD del Politecnico di Bari “Verde Urbano – Verso il Nuovo Piano Urbano del Verde della Città di Bari”, l’iniziativa promossa dall’associazione studentesca JEBA con l’obiettivo di istituire un dialogo costruttivo e multidisciplinare tra il mondo accademico, l’amministrazione comunale, gli operatori e gli esperti del settore per individuare proposte strategiche concrete finalizzate alla manutenzione, la tutela, la gestione e l’incremento del patrimonio vegetazionale urbano.

La città di Bari si trova in una fase cruciale: la contestuale redazione del nuovo Piano Urbano del Verde (PUV) e del Piano Urbanistico Generale (PUG) costituisce un’occasione irripetibile per ridefinire radicalmente il rapporto tra spazi verdi, qualità urbana e benessere collettivo.

L’iniziativa si configura come un incontro pubblico strutturato in un dialogo aperto tra rappresentanti del Comune di Bari, docenti universitari, tecnici del settore, associazioni ambientaliste e studentesche, con l’intento condiviso di superare una concezione meramente decorativa del verde pubblico per affermarlo, invece, come una vera e propria “infrastruttura paesaggistica” essenziale.

“Ringrazio gli studenti e gli amici di JEBA e del Politecnico per aver organizzato questo incontro sul tema del verde quale struttura ecologica al centro delle trasformazioni e dello sviluppo della nostra città in un’ottica moderna, che mette al centro le sfide del clima e della sostenibilità ambientale – commenta l’assessora comunale al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino -. Si tratta di un appuntamento importante per mettere intorno al tavolo tutti gli attori che possono contribuire a disegnare una Bari più verde, più sana e più accogliente per tutti i cittadini, dai più piccoli e fragili agli adulti e agli anziani.

Sarà inoltre l’occasione per fare il punto sullo stato del Piano urbano del Verde che il Comune di Bari sta redigendo con il supporto di una serie di esponenti del mondo accademico e per rilanciare l’accordo di collaborazione in essere”.

“Verde Urbano nasce con l’idea di creare il primo spazio organico di confronto sul verde cittadino: un luogo in cui discutere, con serietà e visione, di parchi, giardini, viali alberati e del paesaggio urbano che definisce Bari – spiega Angelo Palermo, studente del Politecnico e ideatore del progetto con JEBA -. L’obiettivo è superare una lettura frammentata e restituire alla città una visione complessiva del suo patrimonio verde, all’altezza delle sfide presenti e future.

Ringrazio l’amministrazione comunale, il sindaco Vito Leccese, le assessore Perlino e Iacovone e il consigliere Antonio Bozzo, gli accademici presenti e l’associazione JEBA, con il suo presidente Cosimo Carpentiere, che hanno permesso di trasformare questa intuizione in un progetto aperto e condiviso.

Credo che a noi giovani spetti il compito di contribuire al progresso della comunità con spirito costruttivo, nella convinzione che il dialogo, e mai lo scontro, sia la strada giusta per migliorare la nostra città. Ed è esattamente su questa strada che prende forma Verde Urbano”.

L’evento si aprirà alle ore 16 con i saluti istituzionali del sindaco Vito Leccese dei rettori del Politecnico di Bari, Umberto Fratino, e dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, Roberto Bellotti, della presidente del Municipio II Alessandra Lopez, coordinatrice del decentramento per i 5 Municipi e di Francesco Defilippis, direttore del Dipartimento ArCoD.

A seguire, i lavori si articoleranno in due panel:

“Verso il piano del verde: il potenziale ecologico della città e biodiversità”, al quale parteciperanno Umberto Medicamento, responsabile del settore Parchi e Giardini del Comune di Bari, Giovanni Sanesi docente di Selvicoltura generale, Selvicoltura speciale, Selvicoltura urbana di UniBa, Luigi Forte, docente di Botanica ambientale ed applicata di UniBa e Antonio Leone docente di Urbanistica e pianificazione territoriale dell’Università del Salento.

A moderare la discussione sarà l’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino.

“Dialogo su strategie di manutenzione implemento e tutela del verde cittadino”, al quale parteciperanno Giovanna Iacovone, vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana, Antonio Bozzo, presidente della commissione consiliare Lavori pubblici, Francesca Calace, docente di Progettazione urbanistica ArCoD, Annalinda Neglia, docente di Architettura del Paesaggio ArCoD, Francesco Gentile docente di Sistemazioni idraulico- forestali di UniBa ed Eustachio Tarasco, docente di Entomologia e Zoologia Forestale e Urbana di UniBa.

A moderare la discussione sarà Angelo Palermo, studente del Politecnico e membro di JEBA.

Al termine ci sarà spazio per un momento di confronto sullo stato dell’arte e di raccolta di proposte concrete da destinare al processo di redazione del nuovo Piano Urbano del Verde.

L’evento gode del patrocinio di Comune di Bari, PoliBa, UniBa, Consulta comunale dell’Ambiente, AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) Puglia, Aup (Associazione Ulisse Politecnico) e Retake Bari.