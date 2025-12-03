Bari, via ai contributi per il trasporto scolastico dei minori con disabilità

È online sul sito del Comune di Bari l’avviso pubblico per l’erogazione dei contributi destinati alle famiglie che provvedono autonomamente al trasporto scolastico dei propri figli con disabilità. Il sostegno economico riguarda gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 e si rivolge agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

L’iniziativa arriva in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. “L’obiettivo è garantire una scuola davvero inclusiva”, ha dichiarato l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola. “Sostenere le famiglie che affrontano ogni giorno impegni aggiuntivi è un dovere. Questo contributo vuole assicurare continuità educativa e accesso regolare alle attività scolastiche, soprattutto quando il trasporto è a carico dei genitori. Il Comune sarà sempre accanto a chi vive situazioni di maggiore fragilità”.

Potranno accedere al contributo le famiglie che non hanno usufruito del servizio comunale di trasporto scolastico per alunni con disabilità nel periodo per cui si richiede l’aiuto e che hanno organizzato autonomamente gli spostamenti (con mezzo proprio o servizi alternativi). Necessarie anche la residenza nel Comune di Bari e l’iscrizione dell’alunno a una scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, statale o paritaria, anche fuori città.

Per presentare domanda occorre essere in possesso di almeno una delle certificazioni previste: documentazione INPS ai sensi della legge 104/1992, verbale medico-legale di disabilità o diagnosi rilasciata dall’ASL. Il contributo massimo previsto è di 4.389,04 euro, variabile in base al numero delle domande e fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Le richieste saranno valutate dando precedenza agli alunni con certificazione INPS, poi a chi presenta verbale medico-legale e infine alla diagnosi ASL. In caso di parità, la priorità verrà data ai minori con più mesi di frequenza nel 2025 e, successivamente, ai più piccoli per età. Le domande potranno essere inviate via PEC all’indirizzo peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it o consegnate a mano alla segreteria della ripartizione Politiche Educative e Giovanili (via Venezia 41) entro le ore 11 del 22 dicembre 2025.